راموس في مأزق قبل الكلاسيكو

يُواجه سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، خطر الغياب عن كلاسيكو الليجا، أمام برشلونة المقرر يوم 2 مارس/أذار المقبل، بالجولة الـ26 من الدوري الإسباني. وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم السبت، إن راموس، يمتلك 4 إنذارات، وهو ما سيؤدي لإيقافه مباراة واحدة، حال حصوله على بطاقة صفراء أخرى. وسيلعب ريال مدريد، في الليجا قبل مواجهة الكلاسيكو مع جيرونا غدًا الأحد، ثم ليفانتي يوم 24 فبراير/شباط الجاري. وأكدت الصحيفة أن راموس، قد يلجأ للحصول على إنذار في مباراة الغد، ليغيب عن مواجهة ليفانتي، ثم يكون مؤهلاً للمشاركة في كلاسيكو الليجا. كان راموس، حصل على بطاقة صفراء في مباراة فريقه أمام أياكس الهولندي، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأكد غيابه عن مباراة العودة. وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقا للتأكد من حقيقة تعمد مدافع الريال الحصول على البطاقة، ليشارك في ربع النهائي في حالة تأهل فريقه إلى هذا الدور. وختمت الصحيفة بأن راموس، يواجه نفس المأزق ببطولة الكأس، حيث سيغيب عن المباراة النهائية (حال تأهل ريال مدريد لها)، إذا تلقى بطاقة صفراء في إياب نصف النهائي أمام برشلونة.