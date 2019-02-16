بنس: إيران أكبر راع للإرهاب في العالم

دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "حلفاءه" الأوروبيين إلى التوقف عن عرقلة العقوبات الأميركية على إيران، والانسحاب من الاتفاق النووي، مشددًا على أن إيران "أكبر راع للإرهاب في العالم". وقال بنس أمام مؤتمر ميونيخ: "حان الوقت لأن يوقف حلفاؤنا الأوروبيون عرقلتهم العقوبات الأميركية على إيران وأن ينسحبوا من الاتفاق النووي". وتابع: "إيران أكبر راع للإرهاب في العالم، عبر دعم حلفائها في الشرق الأوسط وتخطيطها لهجمات في دول أوروبية". وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في 2018، من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع الدول الست الكبرى، ملقيا باللوم على إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، في التوصل لمثل هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش المتطرف، قال بنس: "واجهنا الإرهاب المتطرف في العراق وسوريا، وخلافة داعش تفككت تماما".وتوعد نائب الرئيس الأميركي بملاحقة بقايا داعش "أينما كانوا".