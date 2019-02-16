اصابة, 5, اشخاص, اثر, حادث, طرق, على, مفرق, الناعمة,

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دعا نائب الرئيس الأميركي مايك بنس "حلفاءه" الأوروبيين إلى التوقف عن عرقلة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصل الشرطة عملها...
جاء في بيان صادر بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء...
اختتمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم فعاليات برنامج يوم الحذر للصفوف...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل بالخمسينيات من عمره ,...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق شب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ عن...
اليوم السبت، يستمر الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات من الأمطار تكون...
عقد اليوم الجمعة مؤتمر الحركة العربية للتغيير للانتخابات التمهيدية لاختيار...
توفي، اليوم الجمعة، الطفل عبد خالد عبد الفتاح الطيطي (3 أعوام) بفعل سقوط لوح خشبي...