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اصابة 5 اشخاص اثر حادث طرق على مفرق الناعمة



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اسفر حادث طرق على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو عن اصابة 5 اشخاص بجراح متفاوتة , الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكن ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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