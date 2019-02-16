اصابة, 5, اشخاص, اثر, حادث, طرق, على, مفرق, الناعمة,

اسفر حادث طرق على مفرق الناعمة قرب شفاعمرو عن اصابة 5 اشخاص بجراح متفاوتة , الطواقم الطبية التابعة لمركز الزهراوي الطبي هرعت للمكن ونقلت المصابين للمستشفى لاستكمال العلاج.

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