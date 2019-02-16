النقب:, القبض, على, مشتبهين, بإستخدام, اسلحة, غير, قانونية, وإصابة, شخص, آخر,

جاء في بيان صادر عن المتحدث بإسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تواصل الشرطة عملها الصارم والحازم للحد من ظاهرة الأسلحة غير المشروعة وضبطها.

الشرطة تلقي القبض على مشتبهين بإستخدام اسلحة غير قانونية وإصابة شخص آخر.تلقت الشرطة مساء يوم الجمعة بلاغ حول وصول أحد سكان التجمعات البدوية في النقب إلى مستشفى سوروكا وهو مصاب بإصابات طفيفة (وفق مصادر طبية).من تحقيق أولي في حيثيات الحادث تبينت شكوك بشأن إصابة المصاب إثر إطلاق نار.مع نهاية تقييم للوضع اوتحليل البينات والأدلة ، تقرر إجراء عمليات مسح وتفتيش في مدينة تل السبع.خلال التفتيش قام أفراد حرس الحدود بضبط الاسلحة غير القانونية التالية:مسدسبندقية M16أمشاط ذخيرةذخيرةغطاء واقي للجنود من طراز كراميهذا وتم إلقاء القبض على 9 مشتبهين أفراد عائلة من تل السبع.مع إنقضاء السبت ستتم إحالتهم الى محكمة الصلح في بئر السبع للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.