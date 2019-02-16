النقب:, القبض, على, مشتبهين, بإستخدام, اسلحة, غير, قانونية, وإصابة, شخص, آخر,

كلمات متعلقةالنقب:, القبض, على, مشتبهين, بإستخدام, اسلحة, غير, قانونية, وإصابة, شخص, آخر,
جاء في بيان صادر بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء...
اختتمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم فعاليات برنامج يوم الحذر للصفوف...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل بالخمسينيات من عمره ,...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق شب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ عن...
اليوم السبت، يستمر الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات من الأمطار تكون...
عقد اليوم الجمعة مؤتمر الحركة العربية للتغيير للانتخابات التمهيدية لاختيار...
توفي، اليوم الجمعة، الطفل عبد خالد عبد الفتاح الطيطي (3 أعوام) بفعل سقوط لوح خشبي...
عقدت اليوم الجمعو بعد صلاة العصر في قاعة مسجد صلاح الدين في الحي الشرقي في قرية...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم...