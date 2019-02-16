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"الاهليّة"ام الفحم تختتم فعاليات الحذر للصفوف العاشرة‎



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اختتمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم فعاليات برنامج يوم الحذر للصفوف العاشرة بإشراف الاستاذ شريف محاجنة، مركز التربية المرورية، طلاب التداخل الاجتماعي مع المركز انس محاميد، طلاب مشروع “بسمة امل” في المدرسة وبمشاركة معلمي المدرسة.


تضمن البرنامج عرض فيلم بتقنية ثلاثي الابعاد عن تأثير شرب الكحول على القيادة الآمنة، نصائح لقيادة حذرة ومهنية من “سينما درايف” وعرض برنامج “نتعلم باسلوب مختلف” – وهو عبارة عن تجربة سينمائية، تتيح الفرصة امام الطلاب تجربة حالات قيادة خطرة، بواسطة استعمال تقنيات توضيح حديثة، وتخلل فعالية معلومات واستطلاع رأي عن طريق تصويت الطلاب بواسطة جهاز عن بعد.

واضافة الى ذلك”، فقد خصصت المدرسة “الاهلية” في ام الفحم يوم حذرٍ للصفوف العاشرة، وذلك بهدف زيادة الوعي وإكساب الجيل الصاعد مهارات مختلفة لكيفية التعامل مع الطرق ولتفادي الحوادث المختلفة التي يعاني منها المجتمع العربي بشكل خاص واتباع طرق وقائية تقيهم من مخاطر الطريق.

تضمن اليوم 6 محطات مختلفة: محاضرة عن آداب الطريق للشيخ محمد عارف، محاضرة عن تاثير الكحول والسموم على القيادة لواصف بيدس، قصة تجربة  حادث طرق مع المحاضرة هيلا غانم، ورشة عمل في الحذر مع رزان ابو غزال من كلية القاسمي، عرض فيلم “الى متى” عن قصة حادث طرق مع الطالبة رشا محاجنة، وورشة مع الطالبة رند مراد عن اسباب الحوادث.

واختتاما للبرنامج استمع الطلاب لمحاضرة السيد نبيل غرة تطرق فيها عن حوادث الطرق في الوسط العربي تضمنت معطيات ومعلومات عن الامر. وبعدها تم تكريم كافة الضيوف من قبل مدير المدرسة الاستاذ أحمد كبها والاستاذ شريف محاجنة على عطائهم ومساهمتهم في انجاح البرنامج.




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