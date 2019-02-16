نتنياهو, يتوجه, إلى, موسكو, على, رأس, وفد, من, كبار, الضباط,

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موسكو يوم الخميس القادم وسيرافقه ضابطان كبيران من جيش الدفاع هما رئيس هيئة الاستخبارات تامير هيمان وقائد سلاح الجو عميكام نوركين.

ولم يتم بعد إغلاق قائمة أعضاء الوفد المرافق لرئيس الوزراء، وقد ينضم ضباط كبار أخرون إلى هذه الزيارة.وسيكون هذا أول لقاء عمل يعقده رئيس الوزراء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ حادثة اسقاط طائرة الاستطلاع الروسية في أجواء سوريا.وقد ذكرت القناة الحادية عشرة المتلفزة الليلة الماضية ان إسرائيل غير راضية عن استمرار إيران في العمل في سوريا داخل مناطق تعهدت روسيا في حينه لإسرائيل بان تخلو من تواجد إيراني.ونشير إلى ان هناك تقييمات في إسرائيل بأن أنظمة الدفاع الجوي التي نقلتها روسيا إلى الجيش السوري قد تصبح عملياتية ويتم استخدامها.