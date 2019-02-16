فريق, نساء, عرابة, لكرة, القدم, في, طريقه, للدرجة, الممتازة,

يتصدر فريق نساء هبوعيل عرابة من الدرجة القطرية كرة القدم المرتبة الأولى والتي تؤهله الصعود إلى الدرجة الممتازة مع نهاية الموسم الرياضي إن حافظ على هذه الإنجازات الكبيرة والمتميزة لفريق في سنته الأولى في هذه الدرجة.

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