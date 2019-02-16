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فريق نساء عرابة لكرة القدم في طريقه للدرجة الممتازة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



يتصدر فريق نساء هبوعيل عرابة من الدرجة القطرية كرة القدم المرتبة الأولى والتي تؤهله الصعود إلى الدرجة الممتازة مع نهاية الموسم الرياضي إن حافظ على هذه الإنجازات الكبيرة والمتميزة لفريق في سنته الأولى في هذه الدرجة.


الفريق برعاية مدير قسم الرياضة محمد نصار ابو فادي وبقيادة طاقم مهني بمستوى عال.

فريق نساء عرابة ينافس الفرق العريقة ذات الميزانيات الكبيرة.

الفريق باشراف مركزة كرة القدم النسائية صفاء نابلسي والمدرب منار دراوشه .




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