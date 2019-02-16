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مصرع عامل في مصنع يروحام بالنقب



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل بالخمسينيات من عمره , لقي مصرعه صباح اليوم السبت في مصنع يروحام بمنطقة النقب .


واضاف البيان أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن عامل فقد الوعي وعالق في المصنع , الطواقم وصلت للمكان واعلنت وفاته على الفور , الشرطة باشرت التحقيق .
مصرع عامل في مصنع يروحام بالنقب




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