مصرع, عامل, في, مصنع, يروحام, بالنقب,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن عامل بالخمسينيات من عمره , لقي مصرعه صباح اليوم السبت في مصنع يروحام بمنطقة النقب .

واضاف البيان أن الطواقم الطبية تلقت بلاغ عن عامل فقد الوعي وعالق في المصنع , الطواقم وصلت للمكان واعلنت وفاته على الفور , الشرطة باشرت التحقيق .