مصرع, عامل, في, مصنع, يروحام, بالنقب,

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اختتمت المدرسة "الاهليّة" عتيد في ام الفحم فعاليات برنامج يوم الحذر للصفوف...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق شب...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ عن...
اليوم السبت، يستمر الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات من الأمطار تكون...
عقد اليوم الجمعة مؤتمر الحركة العربية للتغيير للانتخابات التمهيدية لاختيار...
توفي، اليوم الجمعة، الطفل عبد خالد عبد الفتاح الطيطي (3 أعوام) بفعل سقوط لوح خشبي...
عقدت اليوم الجمعو بعد صلاة العصر في قاعة مسجد صلاح الدين في الحي الشرقي في قرية...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم...
اعتقلت الشرطة في طمرة صباح اليوم الجمعة 3 شبان من طمرة بشبهة تهديد طبيب في مركز طبي...
شهدت مدينة كفرقاسم مساء الخميس عقد راية الصلح بين عائلة المغدور علي طه (ابو اركان)...