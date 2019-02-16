حريق, كبير, في, مصنع, ورق, في, اوفاكيم,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق شب فجر اليوم في مصنع للورق بالمنطقه الصناعيه اوفاكيم .طواقم عديده معززه بمعدات خاصه تعمل على اخماد الحريق الهائل في الاوراق في المكان .

وقد تم استدعاء طواقم اخرى من باقي المحطات بعد عدم السيطره على الحريق حتى الان .لم يبلغ عن اصابات