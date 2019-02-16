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حريق كبير في مصنع ورق في اوفاكيم



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء للاعلام العربي كايد ظاهر:" حريق شب فجر اليوم في مصنع للورق بالمنطقه الصناعيه اوفاكيم .طواقم عديده معززه بمعدات خاصه تعمل على اخماد الحريق الهائل في الاوراق في المكان .

وقد تم استدعاء طواقم اخرى من باقي المحطات بعد عدم السيطره على الحريق حتى الان .لم يبلغ عن اصابات




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