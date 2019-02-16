إصابة, مخيفة, لبايرن, ميونخ, قبل, موقعة, ليفربول,

كلمات متعلقةإصابة, مخيفة, لبايرن, ميونخ, قبل, موقعة, ليفربول,
أعلن برشلونة حامل لقب ومتصدر الدوري الإسباني لكرة القدم الجمعة تمديد عقد مدربه...
كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، حقيقة انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول...
أعلنت الأرجنتين، تشيلي، الباراغواي والأوروغواي عن نيتها في التقدم بملف مشترك...
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو...
رد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على تغريدة محمد صلاح نجم ليفربول...
أصبح محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الرئيسي ليوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية...
تمنى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إقصاء برشلونة الإسباني على يد...
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن سبب إلغاء هدف أياكس الهولندي في الشوط...
بعد مواجهة ريال مدريد أمام أياكس أمستردام، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من...
اقتنص ريال مدريد انتصارا هاما بنتيجة (2-1) ضد أياكس أمستردام، ضمن منافسات ذهاب دور...