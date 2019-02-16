إصابة, مخيفة, لبايرن, ميونخ, قبل, موقعة, ليفربول,

تلقى بايرن ميونخ ضربة موجعة، خلال فوزه على أوجسبورج (3-2)، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الـ22 من البوندسليجا، قبل مواجهة ليفربول، الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

فبحسب موقع "سبورت1"، تلقى نجم الفريق البافاري، كينجسلي كومان، ضربة قوية في الكاحل الأيسر، بعد التحام مع كيفين دانسو، لاعب أوجسبورج، في الدقائق الأخيرة من المباراة.وغادر كومان الملعب بعد الإصابة، ولم يعد حتى نهاية اللقاء.وكان الدولي الفرنسي قد اشتكى طويلًا، من إصابة في ذات الكاحل.ويخشى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن، تجدد إصابة لاعبه قبل موقعة ليفربول، على ملعب أنفيلد.ويعد كومان أحد أبرز نجوم بايرن حاليًا، كما سجل هدفين خلال انتصار فريقه، اليوم.