مصرع, شخص, دهساً, في, الجنوب,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:تلقت الشرطة بلاغ عن العثور على شخص مقيم أجنبي ملقى على جانب الطريق 264 قرب بلدة مشمار هنيجيف.

مصادر طبية أعلنت عن وفاته في المكان.وفق شبهات اولية على ما يبدو وفاته نجمت عن دهسه بسيارة.أفراد من الشرطة في المكان.الشرطة شرعت بالتحقيق لفحص ملابسات الحادث.