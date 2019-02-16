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النجم وسام حبيب انتهى من تسجيل أغنية الرومانسية " يا اطيب قلب"



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انتهى النجم الفلسطيني وسام حبيب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "يا اطيب قلب" الذي تحمل الطابع العراقي ، كلمات والحان:- محمد ولويل ،تسجيل :-ستوديو ميوزيكال ساوند،ميكس وماستر:- مصعب ولويل ،توزيع موسيقي:- مصعب ومحمد ولويل                    وقد نشر الفنان وسام حبيب صورة له والى جانبه مصعب ولويل في ستوديو ميوزيكال ساوند وهم يجهزون للأغنية الجديدة .      اغنية "يا اطيب قلب" رومانسية باللهجة العراقية.حملت الاغنية بين طيات كلماتها اسلوبآ جميلآ في استخدام معاني راقية وترتقي الى ذوق المستمعين، اما من الناحية الموسيقية ولحن انها اغنية مميزة تدخل الى القلب دون استئذان  

ويستعد وسام لطرحه الأغنية فى الأيام القادمة على جميع الإذاعات وموقع الفيديوهات اليوتيوب
بقلم:- سوسن بشناق
النجم وسام حبيب انتهى من تسجيل أغنية الرومانسية " يا اطيب قلب"




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