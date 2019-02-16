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احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الأربعاء، بعيد ميلادها الـ50، الذي يصادف الثالث...
اعترف المنتج والممثل السعودي خالد منقاح بأنه يتجنب العمل مع الإعلامية الكويتية...
أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب في أحد الفنادق بالقاهرة...
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شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بأول صورة له من كواليس مسلسله الجديد...
مازالت المصائب تتوالى على الفنان المغربي سعد لمجرد، فبعد اتهامه باغتصاب فتاتين...
شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، خلال تواجدها...
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"كل تأخير فيه خير"، هذا المثل ينطبق تماماً على مسلسل "باب الحارة" بجزئه...
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