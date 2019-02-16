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حالة الطقس:أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية



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اليوم السبت، يستمر الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .


ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال ايام تأثير المنخفض من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.
حالة الطقس:أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية




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