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الطيبي : قائمة العربية للتغيير بتحالفها مع ناصرتي والنقب ستكون القائمة الاقوى في ٩/٤



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عقد اليوم الجمعة مؤتمر الحركة العربية للتغيير للانتخابات التمهيدية لاختيار الأعضاء العشرة الاوائل في القائمة.


المجلس العام للعربية للتغيير أقر وبالاجماع ترشيح النائب احمد الطيبي بالاجماع في المقعد الاول.


وقال الطيبي: قائمة العربية للتغيير بتحالفها مع ناصرتي والنقب ستكون القائمة الاقوى في ٩/٤.


المقعد الثاني - المحامي اسامه السعدي من عرابة

المقعد الثالث: سندس صالح من المشهد 

المقعد الرابع: وائل يونس من عرعرة 

المقعد الخامس: خالد حسونه من اللد

المقعد السادس: حسن ابو حجله من جلجولية

المقعد السابع: ماهر حسين من شفاعمرو 


المقعد الثامن: شادي عباس من نحف

المقعد التاسع: غسان عبد الله من المقيبلة 

المقعد العاشر: اعتماد قعدان من باقة الغربية 

المقعد الحادي عشر: محمد قشقوش من قلنسوه


المقعد الثاني عشر: وافي ابو احمد من الناصرة


يشار الى انه سيضاف الى ان هناك مقعدين محصنين لمرشحي ناصرتي والنقب ضمن القائمة النهائية التي سيتم اقرارها في اللجنة المركزية.







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