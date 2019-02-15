عقد اليوم الجمعة مؤتمر الحركة العربية للتغيير للانتخابات التمهيدية لاختيار الأعضاء العشرة الاوائل في القائمة.

المجلس العام للعربية للتغيير أقر وبالاجماع ترشيح النائب احمد الطيبي بالاجماع في المقعد الاول.وقال الطيبي: قائمة العربية للتغيير بتحالفها مع ناصرتي والنقب ستكون القائمة الاقوى في ٩/٤.المقعد الثاني - المحامي اسامه السعدي من عرابةالمقعد الثالث: سندس صالح من المشهدالمقعد الرابع: وائل يونس من عرعرةالمقعد الخامس: خالد حسونه من اللدالمقعد السادس: حسن ابو حجله من جلجوليةالمقعد السابع: ماهر حسين من شفاعمروالمقعد الثامن: شادي عباس من نحفالمقعد التاسع: غسان عبد الله من المقيبلةالمقعد العاشر: اعتماد قعدان من باقة الغربيةالمقعد الحادي عشر: محمد قشقوش من قلنسوهالمقعد الثاني عشر: وافي ابو احمد من الناصرةيشار الى انه سيضاف الى ان هناك مقعدين محصنين لمرشحي ناصرتي والنقب ضمن القائمة النهائية التي سيتم اقرارها في اللجنة المركزية.