حلف, الناتو:, روسيا, نشرت, صواريخ, قادرة, على, ضرب, مدن, أوروبية,

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستلوتنبرغ، إن روسيا نشرت صواريخ قادرة على ضرب مدن أوروبية في انتهاك لمعاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، “روسيا نشرت صواريخ تنتهك معاهدة الحد من صواريخ النووية متوسطة المدى، وهي صواريخ سهلة التحريك وقادرة على حمل رؤوس نووية وضرب مدن مثل ميونخ”.