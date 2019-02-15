حلف, الناتو:, روسيا, نشرت, صواريخ, قادرة, على, ضرب, مدن, أوروبية,

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لجأ مسلحو تنظيم داعش المتشدد شمال شرقي سوريا إلى تلغيم مساحات واسعة من المناطق...
كشف تقرير نشرته منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save The Children)، اليوم الجمعة في ألمانيا، أن...
أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن...
أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، أن المشاركين في مؤتمر وارسو اتفقوا...
توفي اليوم الخميس معتمر فلسطيني من محافظة الخليل وأصيب آخرون في حادث سير مروع وقع...
نشرت صحيفة تلغراف البريطانية قائمة بثماني بقاع في العالم، نصفها في الولايات...
عثرت قوات الأمن السورية على جثة الطفل نصر الله الناصر عقب يوم من اختفائه في أحد...
اضطرت طائرة أميركية إلى القيام بهبوط اضطراري جراء مطبات هوائية عنيفة أسفرت عن...
أعلن بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل...
أكدت دراسة جديدة نشرتها مجلة "رسائل علوم الأرض والكواكب"، أن تركيا تعرضت صيف 2016...