الخليل - وفاة الطفل عبد الطيطي اثر سقوط لوح خشبي عليه بسبب الرياح الشديدة

توفي، اليوم الجمعة، الطفل عبد خالد عبد الفتاح الطيطي (3 أعوام) بفعل سقوط لوح خشبي عليه في الخليل.

وقال مراسلنا إن الطفل الطيطي توفي إثر سقوط لوح خشبي عليه بفعل شدة الرياح، وهو من مخيم الفوار في الخليل.يشار الى أن الطفل عبد هو وحيد عائلته من الذكور.