الخليل - وفاة الطفل عبد الطيطي اثر سقوط لوح خشبي عليه بسبب الرياح الشديدة

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عقدت اليوم الجمعو بعد صلاة العصر في قاعة مسجد صلاح الدين في الحي الشرقي في قرية...
استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم...
اعتقلت الشرطة في طمرة صباح اليوم الجمعة 3 شبان من طمرة بشبهة تهديد طبيب في مركز طبي...
شهدت مدينة كفرقاسم مساء الخميس عقد راية الصلح بين عائلة المغدور علي طه (ابو اركان)...
يستعد أهالي قطاع غزة عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ47 تحت عنوان "غزة عصية...
اليوم الجمعة، يكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط...
أصدر رئيس مجلس كفر مندا المحلي السيد مؤنس عبد الحليم بياناً جاء فيه:المواطنين...
جرت اليوم الخميس الانتخابات التمهيدية " البرايمريز" في حزب ميرتس لأول مرة بعد ان...
اسفر شجار عنيف بين مجموعة شبان في بلدة عيلوط عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة...
قدمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة لائحة اتهام بحق شاب من الرينة قام بالتجارة...