طرعان - عقد راية الصلح بين ابناء عائلتي الشقيقين مشهور وحموده نصار على خلفية مقتل الشاب بشار نصار

عقدت اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في قاعة مسجد صلاح الدين في الحي الشرقي في قرية طرعان , راية الصلح بين ابناء عائلة نصار ، الشقيقان مشهور وحموده نصار وعائلتهما بعد مقتل المرحوم الشاب بشار حموده نصار دهسا من قبل ابن عمه .

وجرى الصح اليوم بمشاركة واسعة من الاهالي في طرعان ورئيس المجلس المحلي مازن محمود عدوي وووجهاء من القرية والمنطقة واعضاء لجنة الصلح القطرية برئاسة الحاج كريم الجاروشي .وتقرر في عقد الصلح دفع دية 500 الف شيكل لعائلة القتيل وإبعاد المتهم بالقتل مدى الحياة عن قرية طرعان وعائلته لمدة عامين .