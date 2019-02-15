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طرعان - عقد راية الصلح بين ابناء عائلتي الشقيقين مشهور وحموده نصار على خلفية مقتل الشاب بشار نصار



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



 عقدت اليوم الجمعة بعد صلاة العصر في قاعة مسجد صلاح الدين في الحي الشرقي في قرية طرعان ,  راية الصلح بين ابناء عائلة نصار ، الشقيقان مشهور وحموده نصار وعائلتهما بعد مقتل المرحوم الشاب بشار حموده نصار دهسا من قبل ابن عمه .


وجرى الصح اليوم بمشاركة واسعة من الاهالي في طرعان ورئيس المجلس المحلي مازن محمود عدوي وووجهاء من القرية والمنطقة واعضاء لجنة الصلح القطرية برئاسة الحاج كريم الجاروشي .


وتقرر في عقد الصلح دفع دية 500 الف شيكل لعائلة القتيل وإبعاد المتهم بالقتل مدى الحياة عن قرية طرعان وعائلته لمدة عامين .




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