فؤاد, نصري, ناصر, ابو, نصري, من, الناصرة, في, ذمة, الله,

فؤاد نصري ناصر
الذي وافته المنية عن عمر يناهز ال 90 عاما
وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الجمعة الموافق 15.02.2019 الساعة الثالثة بعد الظهر من قاعة البشارة الى كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في الناصرة ومن ثم الى مثواه الأخير في المقبرة القديمة.
فؤاد نصري ناصر
الذي وافته المنية عن عمر يناهز ال 90 عاما
وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الجمعة الموافق 15.02.2019 الساعة الثالثة بعد الظهر من قاعة البشارة الى كنيسة البشارة للروم الأرثوذكس في الناصرة ومن ثم الى مثواه الأخير في المقبرة القديمة.
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