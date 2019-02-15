نتنياهو, يخضع, وسيُعلِن, بعد, غد, الأحد, وزيرًا, للخارجية,

ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة القادمة للحكومة يوم الأحد، الإعلان عن تعيين قائم بأعمال وزير الخارجية، بحسب ما أبلغت الدولة يوم أمس الخميس المحكمة العليا.

وقدم المدعي العام إلى المحكمة العليا ردا على الالتماس الذي قدمته حركة جودة الحكم، ضد نتنياهو لاحتفاظه بعدد كبير من الحقائب الوزارية، وأُسنِد الرد بشهادة خطيّة من سكرتير الحكومة تساحي برافرمان.بدورها رحبت الحركة من أجل جودة الحكم، بالتعيين المنتظر لقائم بأعمال وزير الخارجية، الذي جاء تحت سيف العملية القانونية التي فصَلت فيها المحكمة العليا، معربة عن أملها في أن ينفذ نتنياهو هذه الخطوة بالفعل.وقالت الحركة إن رئيس الوزراء يجب ان لا يصل إلى وضع يحتفظ فيه بعدد كبير من الوزارات الهامة، مثل: الخارجية والأمن في ذات الوقت.ويحتفظ نتنياهو بعدد من الوزارات، من بينها: الخارجية والصحة والأمن التي أبقاها تحت إمرته بعد استقالة الوزير السابق أفيغدور ليبرمان، إثر خلافات مع نتنياهو نفسه.