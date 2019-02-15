أكد رئيس اللواء العربي في حزب العمل الوزير السابق غالب مجادلة في حديث لـ"الصنارة" أنه التقى رئيس الحزب القومي العربي النائب السابق محمد حسن كنعان وعدد من الشخصيات العربية وذلك للبحث في إمكانية إقامة قائمة عربية جديدة تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. وكانت "الصنارة" كشفت عن اتصالات مجادلة وكنعان في عددها يوم 25 يناير الماضي.وقال مجادلة إنه استجاب لدعوة كنعان لدراسة الإمكانيات المتاحة لتشكيل قائمة جدية تعمل على ملء الفراغ الذي سيحصل في حال تشكلت قائمة مشتركة, وتستطيع ان ترفع نسبة الحسم وتحصل على أربعة الى خمسة مقاعد بدل ان تتحول هذه الأصوات الى أحزاب يهودية. وأشار مجادلة الى أن "القائمة التي كنا ندرس إقامتها هي قائمة ستكون جزءًا من أي ائتلاف آخر غير الليكود واليمين وتساهم في وضع حد لتسلط الليكود واليمين". وشدد مجادلة أن" الإتصالات لم تسفر عن أي شيئ ايجابي لأن توجه المشاركين لم يكن جديًا للدرجة المطلوبة والكافية التي تستطيع ان تحسم الأمور وتنطلق من خلالها قائمة يمكن ان يُعوّل عليها. فبل يكفي البكاء والنحيب أن القائمة المشتركة تركتنا في المرة السابقة وهذه المرة ايضًا وتتعامل معنا بفوقية وباستهتار. يجب التحرك وخلق البديل الذي نريده اذا كنا فعلاُ نريد تشكيل قائمة الى جانب القائمة المشتركة وليست بديلاً عنها".ورداً على سؤال "الصنارة" عن حالة حزب العمل خاصة بعد انتخاب قائمة قال مجادلة ان :"الوضع لا يزال صعباً. وليس صدفة ان اللواء العربي فقد حماسه هذه المرة ولم ينشط اعضاؤه كما في كل مرة خاصة بعد تغيير طريقة اختيار المندوب الذي يمثل "الأقليات" في القائمة وفصلها من اللواء الى مجموع الأعضاء وبذلك فقد أعضاء اللواء تأثيرهم المباشر وصار التأثيروالحسم لكل الأعضاء , ولم يرف أحد حتى الآن ما هي نسبة المصوتين العرب في البرايمريز لأن الحزب لم ينشر حتى الآن اي معلومات عن ذلك". يشار الى أن عدد الأعضاء العرب في حزب العمل يصل الى نحو 8 آلاف عضو منهم نحو 5 الاف من الأعضاء الدروز.