في أول تعقيب له على انتخابه ضمن قائمة حزب "العمل" للكنيست الـ 21 قال عضو الكنيست صالح سعد لـ"الصنارة" "إن إصلاح قانون القومية وإدخال مفهومَي المساواة والديمقراطية على نص القانون هما الشرطان الأساسيان لأي تحرك سياسي في الكنيست القادمة", وأكد أنه لن يكون جزءًا من أي تحالف او ائتلاف حكومي ما لم يضمن هذا التعديل. وكان سعد فاز بالموقع الـ 14 في قائمة العمل التي انتخبت يوم الأثنين في برايمرز الحزب. وإذا ما ادخل رئيس الحزب آڤي چباي إضافات على قائمة الحزب فإن سعد سيكون في الموقع الـ 17.ورداً على سؤال حول المكانة التي حصل عليها خاصة ان كل الاستطلاعات لا تتنبأ خيراً للحزب قال سعد:"هناك اكثر من 50 يوماً حتى الانتخابات في التاسع من نيسان القادم وهذه الفترة كافية لإحداث تغييرات في المزاج الإنتخابي العام في إسرائيل وكل يوم قد يحمل معه تغييرات جديدة, خاصة أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام رئيس الحزب لإجراء اتصالات مع شخصيات أو أجسام سياسية لإقامة تحالفات سياسية تستطيع خوض الانتخابات وإجراء التغيير المطلوب في السياسة الإسرائيلية وهو إسقاط حكومة الليكود برئاسة نتنياهو".يشار الى ان صالح سعد تنافس امام نسيبه زوج ابنته شادي قبلان في حين حصل إحسان خلايلة من سخنين على الموقع ال 23. وقد شارك في الانتخابات ما يقارب ال 35 الف منتسب يشكلون نحو 56% من المنتسبين البالغ عددهم حوالي ال 60 الفاً.أما المرشحون الـ 20 في القائمة فهم:1) آڤي ڠباي2) إضافة من ڠباي 3) ايتسيك شمولي 4) ستاڤ شبير 5) شيلي يحيموڤيتش 6) عمير بيريتس 7) ميراڤ ميخائيلي 8) عومير بارليڤ 9) رويتيل سريد 10) إضافة من ڠباي 11) سكرتير الحزب عيران حرموني 12) يايا فينك 13) ميخال بيران 14) جابري بارجيل 15) ايتان كابيل 16) إضافة من ڠباي 17) صالح سعد 18) اميلي موطاي 19) ليئا فاديدا 20 هنريكي تسيمرمان..