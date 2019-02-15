الصحفي, هنريكي, تسيمرمان, :, الهمّ, العام, والشأن, السياسي, بشكل, خاص, دفعاني, الى, الحلبة, السياسية,

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ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الجلسة القادمة للحكومة يوم...
أكد رئيس اللواء العربي في حزب العمل الوزير السابق غالب مجادلة في حديث...
في أول تعقيب له على انتخابه ضمن قائمة حزب "العمل" للكنيست الـ 21 قال عضو الكنيست...
الصنارة: ما الجديد الذي تجلبه معك للحقل البرلماني؟ عوفير: انا انظر للعمل...
ظاهرة العنف أصبحت تقض مضاجع الصغير قبل الكبير, الجريمة أصبحت موضة والسلاح أصبح...
تشهد غرف واقسام الطوارئ في مستشفيات البلاد اكتظاظاً كبيراً وضغوطات لا تتحملها...
بعد اعمال دامت يومين بمشاركة عشرات من الدول وبغياب روسيا والصين والفلسطينيين،...
موعد الانتخابات البرلمانية القريبة يقترب بخطىً حثيثة، تلازمه ظاهرتان أولهما...
تعيش الاحزاب العربية والقائمة المشتركة حالة من التشرذم والمد والجزر في ظل...
العد التنازلي لموعد الانتخابات البرلمانية القريبة في بداية نيسان ما زال يتواصل،...