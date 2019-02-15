ممثل, سعودي, يصف, العمل, مع, حليمة, بولند, بـ, “النحس”!,

اعترف المنتج والممثل السعودي خالد منقاح بأنه يتجنب العمل مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند بسبب خوفه من النحس .

جاء ذلك في حوار معه على قناة “روتانا خليجية” قائلاً : كلما حاول التعاون مع العمل معها صار فيه شيء نحس .وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي تظهر كلما تعاون معها ،مؤكداً أنه ليس له ذنب بهذا النحس.. وأنهما الإثنان مظلومان .كما نفى منقاح اتهامه بإستغلال دوره كمنتج في إختيار الأدوار مثلما قيل في مسلسل “طاش ما طاش” ، مؤكداً أنه لا يفرض نفسه على أي عمل .