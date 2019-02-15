قرد, يخطف, رضيعا, في, الهند, ويرفض, إطلاق, سراحه,

خطف قرد في ولاية هاريانا الهندية طفلا في الثانية من عمره، ورفض الإفراج عنه أو حتى الابتعاد عنه رغم توسل والدة الطفل.

ويظهر الفيديو كيف يحتضن القرد الطفل ويربت على رأسه. كما يبين الفيديو اقتراب امرأة من القرد والطفل إذ تمسك بيد الطفل قائلة: "من أين أخذت الطفل؟ دعني اصطحبه إلى المنزل".لكن القرد يرفض طلب المرأة ويتمسك بالطفل أكثر ويضمه إلى صدره بقوة. ويتكرر المشهد عدة مرات، ولا يظهر القرد أي مظاهر عدائية تجاه الطفل، لكنه يرفض السماح له بالمغادرة.وصورت الحادث شاهدة عيان تحسبا لما يمكن أن يحصل للطفل لاحقا. لكن مصير الطفل بقي مجهولا ولم يظهر أي خبر أو فيديو آخر يبين نهاية الحادثة.ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هذه الولاية شهدت منذ فترة قريبة حادثة مماثلة لقرد قفز إلى منزل وأمسك بطفل صغير وجثم فوقه، لكن والدي الطفل تمكنا حينها من إنقاذه.