قرد, يخطف, رضيعا, في, الهند, ويرفض, إطلاق, سراحه,

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كشفت وكالة رويترز، أن قراصنة برمجيات استغلوا تكنولوجيا من ابتكار شركة أبل لتوزيع...
كثيرون هم، من يبحثون عن الحب على الإنترنت، ومع حلول "عيد الحب" الذي يصادف يوم...
أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة إيرباص توماس إيندرز، في بيان، الخميس، وقف إنتاج...
أفرجت السلطات في محافظة أنطاليا التركية، عن شاب تورط في الاعتداء على 3 نساء ثم...
انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطفلة في الرابعة من عمرها، سقطت من...
اكتشف علماء الآثار المصريون الذين قاموا بحفر أنقاض هرم على بعد 96 كم خارج القاهرة،...
بدأت شركة غوغل باختبار ميزة جديدة تعتمد على الواقع المعزز في تطبيق "Google Maps" المخصص...
تمكن مصور بريطاني، مؤخرا، من التقاط صور مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز بلونه الأسود...
دخلت الكويت، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، وذلك عبر أطول علم في العالم رفع آلاف...
نقل موقع "Ouest-France" خبر بيع سيارة "ألفا روميو"، صنعت في ثلاثينيات القرن الماضي، بمبلغ...