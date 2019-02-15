مشتبهون من طمرة بتهديد طبيب - سنطلق النار على العيادة

اعتقلت الشرطة في طمرة صباح اليوم الجمعة 3 شبان من طمرة بشبهة تهديد طبيب في مركز طبي في المدينة .

وافيد ان شابا وصل برفقة شابين اخرين الى عيادة في طمرة ليلة امس وفي مرحلة ما وعلى خلفية عدم رضا احدهم من العلاج هددوا الطبيب " سنأتي ونطلق النار على العيادة" .الشرطة التي وصلت المكان اعتقلت المشتبهين وستطلب اليوم من المحكمة تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق معهم .