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مشتبهون من طمرة بتهديد طبيب - سنطلق النار على العيادة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في طمرة صباح اليوم الجمعة 3 شبان من طمرة بشبهة تهديد طبيب في مركز طبي في المدينة .



وافيد ان شابا وصل برفقة شابين اخرين الى عيادة في طمرة ليلة امس وفي مرحلة ما وعلى خلفية عدم رضا احدهم من العلاج هددوا الطبيب " سنأتي ونطلق النار على العيادة" .


الشرطة التي وصلت المكان اعتقلت المشتبهين وستطلب اليوم من المحكمة تمديد اعتقالهم لاستكمال التحقيق معهم .




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