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الصلح بين عائلة الفقيد علي طه ابو اركان وعائلة المشتبه بقتله في كفرقاسم .... عائلة الفقيد- يكفي عنف وقتل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




شهدت مدينة كفرقاسم مساء الخميس عقد راية الصلح بين عائلة المغدور علي طه (ابو اركان) وعائلة زوج ابنته (نسيبه) محمد بدير المشتبه بقتله ,حيث تم ذلك في خيمة العزاء وفي اليوم الثاني من ايام العزاء. 


وكان رئيس البلدية المحامي عادل بدير ورئيس اللجنة الشعبية الشيخ ابراهيم صرصور واعضاءلجنة الصلح المحلية خميس ابو صعلوك ومأمون عامر قد اشرفوا على الصلح مساء الخميس في كفرقاسم.


هذا وبحضور المئات من ابناء كفرقاسم من المعزين بالمرحوم علي طه، حضر وفد ابناء عائلة بدير (آل بشير) وطلبوا السماح من اهل القتيل واستعدوا لطلبات ابنائه واهله في حين تكلم كل من الشيخ صرصور ورئيس البلدية عادل بدير ثم تكلم الحاج انور عم المشتبه بالقتل وطلب من اهل القتيل الصلح والسماح وكان اخ المغدور يوسف طه قد تكلم باسم ابناء واخوة المغدور .




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