تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-15 10:30:43 اكتشاف طريقة جديدة قد تنقذ ذكريات مرضى ألزهايمر |  2019-02-15 10:30:35 قرد يخطف رضيعا في الهند ويرفض إطلاق سراحه |  2019-02-15 10:13:51 مشتبهون من طمرة بتهديد طبيب - سنطلق النار على العيادة |  2019-02-15 10:00:08 الصلح بين عائلة الفقيد علي طه ابو اركان وعائلة المشتبه بقتله في كفرقاسم .... عائلة الفقيد- يكفي عنف وقتل |  2019-02-15 09:16:43 د. عزيز دراوشة مدير قسم الطوارئ برمبام : الاكتظاظ في موسم الشتاء يكشف عورة المنظومة الطبية الجماهيرية في اسرائيل |  2019-02-15 08:51:56 الحروب تقتل 100 ألف رضيع سنويا |  2019-02-15 08:50:07 فعالية يوم الكلمة الطيبة في مدرسة حلمي الشافعي عكا |  2019-02-15 08:27:00 الاستعدادات جارية لجمعة "غزة عصية على الانكسار" |  2019-02-15 08:25:09 طلاب من ثانوية كفرقاسم يلتقون طلاب يهود من ثانوية بن تسفي |  2019-02-15 08:16:38 المحامي زكي كمال: تزامن مؤتمر وارسو مع مرور اربعين عاما على الثورة الايرانية جاء خدمة لأهداف وتوجهات الولايات المتحدة |  2019-02-15 08:15:38 4 دول تتقدم لاستضافة النسخة المئوية للمونديال |  2019-02-15 06:05:23 امطار وعواصف اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الاحد |  2019-02-15 06:04:17 الأحمد: لن نجلس مع أي طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني |  2019-02-14 23:39:04 عيساوي فريج وعلي صلالحة في المركز الثالث والرابع في الانتخابات التمهيدية في ميرتس |  2019-02-14 22:35:33 اصابتان في شجار عنيف في عيلوط |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الحروب تقتل 100 ألف رضيع سنويا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير نشرته منظمة "أنقذوا الأطفال" (Save The Children)، اليوم الجمعة في ألمانيا، أن أكثر من 100 ألف رضيع يموتون سنويا بسبب الحرب.



وبحسب تقرير المنظمة غير الحكومية، فقد مات ما لا يقلّ عن 550 ألف رضيع بين عامي 2013 و2017 في الدول العشر الأكثر تضرّرا من الحروب بسبب الجوع أو قلّة النظافة أو الافتقار إلى الرعاية الصحيّة أو الحرمان من المعونة.


وأوضح التقرير أنّه إذا أضيف إلى هؤلاء الرضّع، الأطفال دون الخمس سنوات الذين توفّوا خلال هذه الفترة، فإنّ عدد القتلى يرتفع عندها إلى 870 ألف رضيع وطفل، وهي حصيلة رجّحت المنظّمة أن تكون في الواقع أكبر من ذلك بكثير.


والدول العشر التي أوردها التقرير هي أفغانستان واليمن وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية وسورية والعراق ومالي ونيجيريا والصومال.


ولفتت "أنقذوا الأطفال" في تقريرها الذي نشرته على هامش مؤتمر الأمن السنوي في ميونيخ إلى أنّ هؤلاء الأطفال ما كانوا ليموتوا على الأرجح لو لم يكونوا يعيشون في مناطق متضرّرة من الحروب.




كلمات متعلقة

الحروب, تقتل, 100, ألف, رضيع, سنويا,

تابعونــا

الأحمد: لن نجلس مع أي طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني الأحمد: لن نجلس مع أي طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني 2019-02-15 | 06:04:17

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن...

مؤتمر وارسو: إيران "أكبر تهديد" في الشرق الأوسط مؤتمر وارسو: إيران "أكبر تهديد" في الشرق الأوسط 2019-02-14 | 15:02:26

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، أن المشاركين في مؤتمر وارسو اتفقوا...

وفاة معتمر فلسطيني وإصابة 10 بحادث سير بالسعودية وفاة معتمر فلسطيني وإصابة 10 بحادث سير بالسعودية 2019-02-14 | 13:33:57

توفي اليوم الخميس معتمر فلسطيني من محافظة الخليل وأصيب آخرون في حادث سير مروع وقع...

8 أماكن بالعالم تدفع لمن يقبل الإقامة فيها 8 أماكن بالعالم تدفع لمن يقبل الإقامة فيها 2019-02-14 | 11:48:22

نشرت صحيفة تلغراف البريطانية قائمة بثماني بقاع في العالم، نصفها في الولايات...

جريمة نكراء بحق طفل تشغل الرأي العام في سوريا جريمة نكراء بحق طفل تشغل الرأي العام في سوريا 2019-02-14 | 11:00:59

عثرت قوات الأمن السورية على جثة الطفل نصر الله الناصر عقب يوم من اختفائه في أحد...

جرحى بهبوط اضطراري .. وفيديو من داخل الطائرة الأميركية جرحى بهبوط اضطراري .. وفيديو من داخل الطائرة الأميركية 2019-02-14 | 11:00:27

اضطرت طائرة أميركية إلى القيام بهبوط اضطراري جراء مطبات هوائية عنيفة أسفرت عن...

نتنياهو يعتزم لقاء الوفد السعودي في مؤتمر وارسو نتنياهو يعتزم لقاء الوفد السعودي في مؤتمر وارسو 2019-02-14 | 10:12:17

أعلن بنيامين نتنياهو، أنه سيلتقي وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل...

هزات أرضية استمرت 50 يوما في تركيا ولم يشعر بها أحد هزات أرضية استمرت 50 يوما في تركيا ولم يشعر بها أحد 2019-02-14 | 09:30:40

أكدت دراسة جديدة نشرتها مجلة "رسائل علوم الأرض والكواكب"، أن تركيا تعرضت صيف 2016...

الأمم المتحدة تنفي مشاركتها بمؤتمر وارسو الأمم المتحدة تنفي مشاركتها بمؤتمر وارسو 2019-02-14 | 05:55:10

أكدت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في أعمال مؤتمر وارسو حول الشرق...

تقارير عبرية: ايران تحاول جعل العراق منصة ضد اسرائيل تقارير عبرية: ايران تحاول جعل العراق منصة ضد اسرائيل 2019-02-13 | 23:30:46

ادعت هيئة الاستخبارات في جيش الاسرائيلي في تقييمها للعام الحالي إلى ان طهران قد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد ملحم نشأت تمديد اعتقال المحكمة عملية تل ابيب قنبلة يدوية مخبز القاء اضرار دون اصاباتمصرع شاحنة سائق طرق مروع مفرق اشدود اسعاف شرطة وزير البيئة يزور قرية الرينة يعد دعم مشاريع قرية مجلس محلي سخنين مسيرة تكبيرات عيد الفطر مشاركة اجواء احتفالية مدينة اهالي غطاس فاتن سرطان ثدي مؤتمر الناصرة مكافحة جمعية السران الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور كرم مشعور اول لاعب عربي يستدعى لتدريبات منتخب اسرائيل لكرة السلة لاعب ابناء هرتسليا الناصرة اعتقال شاب شابين توقيف بشبهة اطلاق النار في الهواء خلال حفل زفاف الطيرة علاء زيود ام الفحم تصريح مدعي عام طعن دهس عملية يهود جان شموئيل الخضيرة مجيد فرع سجين معتقل عائلة غربي شقيقن وفاة سجن ايلون مصلحة السجون تحقيق يافا طعن جندي عربي اصابة طفيفة هرب المشتبه الشرطة تحقق تبحث خلفية جنائيةبث مباشر :بوروسيا دورتموند و ليفربولالطبيب محمد زيدان يحيى ينقذ حياة مسنة تعرضت لكسر في فقرات الرقبة مستشفى العفولة ناريمان مغربي سندس اطلاق نار داخل سيارة الرملة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com