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فعالية يوم الكلمة الطيبة في مدرسة حلمي الشافعي عكا



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(نهارك سعيد، شكراً، جزاك الله خيراً، يعطيك العافية، من فضلك، كل الاحترام، كم انت رائع، مسامحك، بحبك، ما أجمل ابتسامتك، ربنا يرزقك، صباح الابتسام، الله يسهل امرك، بالنجاح وبالتوفيق......)



بتلك العبارات أستقبل طلاب مدرسة أورط حلمي الشافعي بعكا بعضهم البعض وبها لاقوا معلميهم وكافة العاملين بالمدرسة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2019/1/29، حيث قامت مجموعة من مجلس الطلاب ومجموعة حراس الشاشة برفع يافطات تحمل هذه العبارات عند مدخل المدرسة، واستقبلوا الطلاب والمعلمين والعاملين بالحلوى، وبطاقات خاصة أعدت ليوم الكلمة الطيبة، مما اضفى أجواء مليئة بالمحبة والسعادة في قلوب الطلاب والمعلمين.


وبعد ذلك قام طلاب حراس الشاشة، بمرافقة المعلمة دالية مغربي، بإجراء فعالية لطلاب طبقة السابع، وطبقة الثامن، عرضوا من خلالها شريط فيديو عن يوم الكلمة الطيبة وشرحوا عن أهمية استعمال الكلمات الطيبة، وعن مدى تأثيرها السحري في نفوس الطلاب والناس الذين يتعاملون معهم يوميا.


وأثناء تواجد طلاب المدرسة خلال الفرصة في ساحة المدرسة، قاموا، بمرافقة مربي/ات الصفوف، بتوقيع أسمائهم داخل أطر كبيرة مرسومة على شكل قلب، معلنين بذلك عن تأييدهم وقبولهم وتعهدهم باستعمال الكلمات الطيبة في حياتهم اليومية وخلال تعاملهم مع زملائهم ومعلميهم وذويهم، كنهج يومي دائم.


إلى جانب ذلك، قامت مجموعتا مجلس الطلاب وحراس الشاشة بزيارة إلى مدرستيّ الأمل والمنارة، بمرافقة موجه مجلس الطلاب الأستاذ أدمون بدين ومركزة التطوع والالتزام الذاتي المعلمة ثريا أبو دبي، بتوزيع بطاقات الكلمة الطيبة والحلوى على أعضاء الهيئة التدريسية، وطلاب المدرسة وطاقم العاملين في المدرسة، مما أضفى أجواء من السعادة والسرور في نفوس الجميع.


كما خرجت مجموعة أخرى من مجلس الطلاب، بمرافقة مركز التربية الاجتماعية الأستاذ ميلاد خليل، لزيارة نادي المسنين في عكا، مقدمين لرواده الحلوى وبطاقات الشكر والامتنان والكلمات الطيبة، عرفانًا لهم على أفضالهم الكثيرة لمجتمعنا العكيّ. واستمعوا إلى بعض تجاربهم وكيف استطاعوا، من خلال تعاملهم بالعبارات والكلمات الطيبة، التأثير الإيجابي على سلوكيات كل من يتعاملون معهم في حياتهم اليومية. وكان في استقبال وفد المدرسة كل من السيد إبراهيم طه، مدير نادي المسنين، والسيدتان أسمهان ركيد وكاملة ياسين المتطوعتان في النادي.


وفي ذات الوقت قام طلاب من صفوف التاسع والعاشر برفع شعارات ويافطات الكلمة الطيبة في ساحة فرحي ودوار غسان كنفاني (دوار المدفع)، بمرافقة كل من مركز التربية الاجتماعية في الإعدادية الأستاذ صالح أسدي، الأستاذ معتز عجم والمعلمة شيماء هنداوي، بحيث قام الطلاب بتوزيع بطاقات الكلمة الطيبة على المارة والسائقين متمنين لهم كل الخير والسعادة. 


أشرفت على هذا البرنامج وأعدته المعلمة داليا مغربي بمشاركة ومساعدة طاقم التربية الاجتماعية في المدرسة. 


وقد أشاد السيد محمد حجوج مدير المدرسة بهذا البرنامج العظيم، الذي يهدف إلى غرس قيم التعامل السليم والمعاملة الطيبة في نفوس الطلاب كأداة لتعاملهم اليومي مع زملائهم، معلميهم وذويهم.


كما وشكر الأستاذ وفيد منصور مدير الإعدادية القائمين على تنفيذ هذا البرنامج، وأثنى على تعاونهم وتكاتفهم من أجل تحقيق أهداف زرع هذه القيّم السامية لدى جمهور الطلاب، وعملهم الدؤوب من أجل رفع المستوى الأخلاقي لديهم، وتذويت طرق التعامل الحسن في نفوسهم كقيمة حياتية ونهج يومي.


أشرف على التسويق والإعلام السيد محمد باب الله.  




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