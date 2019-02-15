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مايا دياب تتألق بالابيض في حفلة عيد الحب في مصر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب في أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة وسط حضور عدد كبير من محبيها الذين توافدوا على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.



 حضرت مايا بصحبة مدير أعمالها حمدي بدر مرتدية فستانا سواريه أبيض وبمجرد وصولها أشعلت الحفل بالعديد من أغانيها الاستعراضية المميزة بالإضافة إلى “بتونس بيك” لوردة وأغاني عدوية و”حبيبي يا نور العين” لعمرو دياب التي نالت إعجاب الجميع ممن تفاعلوا معها طوال فقرتها على مدى ساعة ونص الساعة في جو مليء بالبهجة والسعادة من الحضور.




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