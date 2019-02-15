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لماذا يجب عليك تناول السبانخ يوميا؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أشارت الرابطة الألمانية للتغذية إلى أن ‫السبانخ تعد واحدة من أكثر الخضراوات المفيدة للصحة، نظرا لأنها تحتوي ‫على العديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم.



وفيما يلي بعض الأسباب ‫التي تدعو لتناول السبانخ يوميا:
‫تعزيز الصحة العامة

على الرغم من المبالغة بعض الشيء في تقييم كمية الحديد في السبانخ، فإنها تمد الجسم بالفعل بكمية أكبر مقارنة بالخضراوات الأخرى، وعند تناول ‫السبانخ يوميا فإن الجسم سيحصل على كمية كبيرة بالفعل من الحديد، كما ‫أنها تمد الجسم ببعض العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين (ج) وفيتامين (أ) للحفاظ على العينين والمغنيسيوم لتنظيم ضغط ‫الدم.

منح الجسم المزيد من القوة

يعمل البوتاسيوم الموجود في السبانخ على تقوية ‫العضلات، كما أن النترات تغذي خلايا العضلات وتجعلنا أقوى.


إنقاص الوزن


السبانخ تحتوي على القليل من ‫السعرات الحرارية، وبالتالي فإنها من الخضراوات المثالية لإنقاص الوزن.




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