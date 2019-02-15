يستعد أهالي قطاع غزة عصر اليوم الجمعة، للمشاركة في الجمعة الـ47 تحت عنوان "غزة عصية على الانكسار" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي قطاع غزة للمشاركة الفاعلة في جمعة "غزة عصية على الانكسار" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط "صفقة القرن".