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اعتقلت الشرطة في طمرة صباح اليوم الجمعة 3 شبان من طمرة بشبهة تهديد طبيب في مركز طبي...
شهدت مدينة كفرقاسم مساء الخميس عقد راية الصلح بين عائلة المغدور علي طه (ابو اركان)...
اليوم الجمعة، يكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط...
أصدر رئيس مجلس كفر مندا المحلي السيد مؤنس عبد الحليم بياناً جاء فيه:المواطنين...
جرت اليوم الخميس الانتخابات التمهيدية " البرايمريز" في حزب ميرتس لأول مرة بعد ان...
اسفر شجار عنيف بين مجموعة شبان في بلدة عيلوط عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة...
قدمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة لائحة اتهام بحق شاب من الرينة قام بالتجارة...
قامت السيدة داسي بيري، مديرة القسم "أ" للمدارس فوق الابتدائية، في وزارة التربية...
حذرت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، في اجتماع سكرتارية اللجنة...
التقى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية...