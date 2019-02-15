طلاب, من, ثانوية, كفرقاسم, يلتقون, طلاب, يهود, من, ثانوية, بن, تسفي,

ضمن مشروع "أمل إسرائيلي-" תקווה ישראלית" الذي أنطلق من مكتب رئيس الدولة قبل سنتين، شاركت الثانوية الشاملة يوم أمس الأربعاء 2019-2-13 في أحد الفعاليات حيث قام مجموعة من الطلبة من صفوف العواشر والحادي عشر والثواني عشر بلقاء مجموعة من طلاب يهود من ثانوية بن تسيفي في كريات أونو.

تم اللقاء في كلية كريات أونو، حيث أقيمت عدة فعاليات بمشاركة الطلاب من المدرستين، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات مختلطة من العرب واليهوديجدر أن نذكر أن هذه الفعاليات لهذا المشروع هي من تنظيم المركز متعدد المجالات في هرتسليا الذي يقود هذا المشروع ويتم تنفيذه في عدد من البلدات في الوسطين العربي واليهودي.يذكر ايضاً أن المدرسين من الثانوية الشاملة في كفر قاسم شاركوا في استكمال لمدة سنة من أجل التحضير والإستعداد للمشاركة في هذا المشروع الذي يهدف إلى تشجيع الحياة المشتركة ومد جسور المحبة والتعاون وتقريب وجهات النظر وتشجيع التسامح وتقبل الأخر بين المجتمع العربي واليهودي.هذا أعرب الطلاب عن سعادتهم وفرحتهم في هذا اللقاء، والذي سيليه لقاءات أخرى لاستمرار الفعاليات.رافق طلاب الثانوية الشاملة كفر قاسم كل من الأستاذ مقلح أبو جابر والمعلمات آية عودة وليلى صرصور.