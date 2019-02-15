4, دول, تتقدم, لاستضافة, النسخة, المئوية, للمونديال,

أعلنت الأرجنتين، تشيلي، الباراغواي والأوروغواي عن نيتها في التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم عام 2030 بحسب رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الخميس في سانتياغو.

وسبق للأرجنتين والأوروغواي والباراغواي أن تقدمت بملف ترشيحها لتنظيم النسخة المئوية في مونديال 2030 لكن بينيرا أعلن على مدونة "تويتر" بأن رؤساء هذه الدول وافقوا على ضم تشيلي إلى الملف المشترك.وكانت أسبانيا اقترحت على المغرب تقديم ملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.