4, دول, تتقدم, لاستضافة, النسخة, المئوية, للمونديال,

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كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، حقيقة انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول...
أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو...
رد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على تغريدة محمد صلاح نجم ليفربول...
أصبح محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الرئيسي ليوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية...
تمنى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إقصاء برشلونة الإسباني على يد...
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن سبب إلغاء هدف أياكس الهولندي في الشوط...
بعد مواجهة ريال مدريد أمام أياكس أمستردام، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من...
اقتنص ريال مدريد انتصارا هاما بنتيجة (2-1) ضد أياكس أمستردام، ضمن منافسات ذهاب دور...
تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية...
تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب العاصمة...