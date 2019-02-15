تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-15 10:30:43 اكتشاف طريقة جديدة قد تنقذ ذكريات مرضى ألزهايمر |  2019-02-15 10:30:35 قرد يخطف رضيعا في الهند ويرفض إطلاق سراحه |  2019-02-15 10:13:51 مشتبهون من طمرة بتهديد طبيب - سنطلق النار على العيادة |  2019-02-15 10:00:08 الصلح بين عائلة الفقيد علي طه ابو اركان وعائلة المشتبه بقتله في كفرقاسم .... عائلة الفقيد- يكفي عنف وقتل |  2019-02-15 09:16:43 د. عزيز دراوشة مدير قسم الطوارئ برمبام : الاكتظاظ في موسم الشتاء يكشف عورة المنظومة الطبية الجماهيرية في اسرائيل |  2019-02-15 08:51:56 الحروب تقتل 100 ألف رضيع سنويا |  2019-02-15 08:50:07 فعالية يوم الكلمة الطيبة في مدرسة حلمي الشافعي عكا |  2019-02-15 08:27:00 الاستعدادات جارية لجمعة "غزة عصية على الانكسار" |  2019-02-15 08:25:09 طلاب من ثانوية كفرقاسم يلتقون طلاب يهود من ثانوية بن تسفي |  2019-02-15 08:16:38 المحامي زكي كمال: تزامن مؤتمر وارسو مع مرور اربعين عاما على الثورة الايرانية جاء خدمة لأهداف وتوجهات الولايات المتحدة |  2019-02-15 08:15:38 4 دول تتقدم لاستضافة النسخة المئوية للمونديال |  2019-02-15 06:05:23 امطار وعواصف اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الاحد |  2019-02-15 06:04:17 الأحمد: لن نجلس مع أي طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني |  2019-02-14 23:39:04 عيساوي فريج وعلي صلالحة في المركز الثالث والرابع في الانتخابات التمهيدية في ميرتس |  2019-02-14 22:35:33 اصابتان في شجار عنيف في عيلوط |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

4 دول تتقدم لاستضافة النسخة المئوية للمونديال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت الأرجنتين، تشيلي، الباراغواي والأوروغواي عن نيتها في التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس العالم عام 2030 بحسب رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا الخميس في سانتياغو.



وسبق للأرجنتين والأوروغواي والباراغواي أن تقدمت بملف ترشيحها لتنظيم النسخة المئوية في مونديال 2030 لكن بينيرا أعلن على مدونة "تويتر" بأن رؤساء هذه الدول وافقوا على ضم تشيلي إلى الملف المشترك.


وكانت أسبانيا اقترحت على المغرب تقديم ملف ترشح مشترك لتنظيم كأس العالم 2030.




كلمات متعلقة

4, دول, تتقدم, لاستضافة, النسخة, المئوية, للمونديال,

تابعونــا

اليكم حقيقة انتقال الفرعون محمد صلاح إلى يوفنتوس اليكم حقيقة انتقال الفرعون محمد صلاح إلى يوفنتوس 2019-02-15 | 10:30:13

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، حقيقة انتقال المصري محمد صلاح نجم ليفربول...

أتلتيكو مدريد يؤمن بقاء سيميوني حتى 2022 أتلتيكو مدريد يؤمن بقاء سيميوني حتى 2022 2019-02-14 | 19:22:50

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو...

مرتضى منصور يهاجم محمد صلاح: "خليك في ليفربول" مرتضى منصور يهاجم محمد صلاح: "خليك في ليفربول" 2019-02-14 | 14:30:49

رد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على تغريدة محمد صلاح نجم ليفربول...

ديبالا و 50 مليون يورو لضم محمد صلاح ليوفينتوس ديبالا و 50 مليون يورو لضم محمد صلاح ليوفينتوس 2019-02-14 | 13:00:57

أصبح محمد صلاح، نجم ليفربول، الهدف الرئيسي ليوفنتوس، في فترة الانتقالات الصيفية...

مبابي يتمنى خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا مبابي يتمنى خروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا 2019-02-14 | 12:00:55

تمنى الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إقصاء برشلونة الإسباني على يد...

"يويفا" يوضح سبب إلغاء هدف أياكس أمام ريال مدريد "يويفا" يوضح سبب إلغاء هدف أياكس أمام ريال مدريد 2019-02-14 | 11:00:16

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، عن سبب إلغاء هدف أياكس الهولندي في الشوط...

راموس يعترف بفعلته أمام أياكس: سأكون كاذبا لو قلت لا راموس يعترف بفعلته أمام أياكس: سأكون كاذبا لو قلت لا 2019-02-14 | 09:24:12

بعد مواجهة ريال مدريد أمام أياكس أمستردام، مساء الأربعاء، في ذهاب دور الـ 16 من...

خبرة ريال مدريد تحبط إبداع أياكس خبرة ريال مدريد تحبط إبداع أياكس 2019-02-14 | 00:06:16

اقتنص ريال مدريد انتصارا هاما بنتيجة (2-1) ضد أياكس أمستردام، ضمن منافسات ذهاب دور...

مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال! مبالغ خيالية في الدوري الأوروبي والأبطال! 2019-02-13 | 15:50:21

تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أنجح بطولات كرة القدم، لذا تقف العلامات التجارية...

التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام التشكيلة المتوقعة لريال مدريد ضد أياكس أمستردام 2019-02-13 | 14:50:07

تتجه أنظار الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء، صوب العاصمة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دير حنا في ذمة الله وفاة تشييع جثمانه حنا موسى معلم ابو موسىأصغر حاجة هذا العام طفلة منى ولدت على جبل عرفات صعيد توفيق هيكل ابنيه محمد محمود جريمة قتل ثلاثية الشرطة تحقيق سهام الام اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية بيرم كيال لاعب الموسم برايتون الانجليزي موسم افضل دارين طاطور فيسبوك نشر ستاتوس تحريض عمليات قرية الرينة حرائق القدس اخماد راموت ابو غوش اطفاء اخلاء بيوت تيران عكا الاستشهاد فيسبوك نشر ستاتوس فتاة الافراج اعتقال جمانة جرايسي كفر كنا غرقت تشييع جثمان حيفا ماهر شاطئ غرق حادث الشابة اطلاق نار الناصرة اصابات 3 اشخاص حي الشرقي شارع اكسال الشرطة اعتقال مشتبه كاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة ام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحمتشييع جثمان يونس مرعي رئيس مجلس محلي الفريديس وفاة قرية مقواه الاخير اصابة الطيرة اطلاق نار شاب متوسطة اسعاف شرطة ليان ناصر الطيرة عملية اسطنبول اصابات 4 شابات من مسلح اطلاق نار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com