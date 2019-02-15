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امطار وعواصف اليوم وغدا وارتفاع الحرارة الاحد



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اليوم  الجمعة، يكون الجو غائماُ جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية تشتد خلال ساعات الليل، وتمتد الأمطار خلال ساعات الليل المتأخرة الى بقية المناطق بحيث تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا ومثيرة للغبار والبحر مائج .


ويوم السبت، يستمر الجو غائما وبارداً الى شديد البرودة وتسقط زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج .


ويوم الأحد، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وفرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال ايام تأثير المنخفض من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وتدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.




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