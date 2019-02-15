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الأحمد: لن نجلس مع أي طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلاً وحيداً للشعب الفلسطيني



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أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد أن الحركة لن تجلس مع أي طرف لا يعترف بمنظمة التحرير ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني، ولا يلتزم بقرار المجلس الوطني عام ثمانية وثمانين، والذي أعلن قيام دولة فلسطين على حدود العام سبعة وستين والقدس الشرقية عاصمة لها، نافيا الأنباء التي تحدثت عن عقد جلسات حوار للمصالحة الوطنية بعد اجتماعات موسكو.



وطالب الأحمد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الخميس، حركة حماس بتوضيح حقيقة موقفها، مشيرا إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي اتصل بالقيادي في الحركة موسى أبو مرزوق، والذي ما زال في موسكو، متأملا بأن تلتزم حماس بالمشروع الوطني.


وأضاف الأحمد، "بعد اتصال وزير الخارجية الروسي من سوتشي بممثلي الفصائل، تم التوقيع على البيان من قبل سبعة فصائل فقط، حركة فتح والمبادرة الوطنية وحزب الشعب والجبهة الديمقراطية وحزب فدا وجبهة النضال الشعبي وجبهة التحرير الفلسطينية، فيما رفضت حركتا الجهاد وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية القيادة العامة التوقيع".


وأوضح أنه لو تم التوقيع على البيان الختامي لاجتماعات موسكو من الجميع، لكان بإمكان المصريين أن يواصلوا تحركاتهم لطي صفحة الانقسام، لافتا الى ان نائب السفير المصري شارك في اجتماعات موسكو كمراقب.




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