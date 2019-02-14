تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-14 23:39:04 عيساوي فريج وعلي صلالحة في المركز الثالث والرابع في الانتخابات التمهيدية في ميرتس |  2019-02-14 22:35:33 اصابتان في شجار عنيف في عيلوط |  2019-02-14 19:26:37 لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل |  2019-02-14 19:22:50 أتلتيكو مدريد يؤمن بقاء سيميوني حتى 2022 |  2019-02-14 19:19:59 داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات |  2019-02-14 18:54:27 المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى |  2019-02-14 18:42:00 رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني |  2019-02-14 18:16:18 اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور |  2019-02-14 16:03:13 الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي |  2019-02-14 15:57:55 إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت |  2019-02-14 15:56:01 تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " |  2019-02-14 15:26:59 اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات |  2019-02-14 15:02:26 مؤتمر وارسو: إيران "أكبر تهديد" في الشرق الأوسط |  2019-02-14 13:41:23 جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ |  2019-02-14 13:33:57 وفاة معتمر فلسطيني وإصابة 10 بحادث سير بالسعودية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مؤنس عبد الحليم: الموافقة النهائية على خارطة التقسيم منطقة حي المعاصر



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أصدر رئيس مجلس كفر مندا المحلي السيد مؤنس عبد الحليم بياناً جاء فيه:المواطنين الكرام.. اهلنا المنداويين الأعزاء ,السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :بعهد الأوفياء أصحاب رسالة العمل، أزف اليكم باكورة انجازات المجلس المحلي لدورته الحالية 2018-2023, حيث تم اليوم وبعد جهود عظيمة وعمل دؤوب، الحصول على الموافقة النهائية على خارطة التوحيد والتقسيم لقطع الأراضي ضمن قسائم 2,3,4 في منطقة حي المعاصر (التوسعة الجديدة) ضمن الخارطة الهيكليه 188858ג التي تم المصادقة عليها في شهر أيلول/ ديسمبر 2015 .


اننا نمضي قدماً نحو مواكبة أزمات كفر مندا الخانقة، والعمل على حلها ,  ان أصحاب الرسالة والرؤية الواضحة سائرين في دربهم نحو البناء والتطوير، ولكن من باب ان لا نبخس الناس حقوقهم، تجدر الاشاره ان العمل على هذه الخارطة، بدء في دورة المرحوم طه عبد الحليم رحمه الله، واستمر في دورة السيد طه زيدان رئيس المجلس السابق , لذا فإنني أتقدم بجزيل مشاعر الشكر والتقدير لكل من عمل من أجل أن يتحقق هذا الإنجاز، وأخص بالذكر طاقم المهندسين الذين عملوا على الخارطة : السيد نسيم نخله - السيد مصطفى سميح عرابي - السيد أمير خوري , ومهندس المجلس المحلي السيد عادل قدح .

وكذلك لابد ان أتقدم بخالص امتناني وعرفاني للصديق ورفيق الدرب السيد محمد يوسف قدح (أبو يوسف)، الذي رافقني خلال مسيرة العمل الحثيثة على مدار الاشهر الاخيرة لكي يتحقق هذا الأنجاز بعد ازالة وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي كانت في الطريق، واعادة هيكلة العمل على الخارطة بشكل ناجع ووتيرة أسرع .اخوتي المواطنين الكرام:

الآن يمكن لأصحاب الأراضي في المنطقة المذكورة التوجه للجنة التنظيم والبناء لإستصدار تراخيص البناء بعد إتمام الاجراءات اللازمة لذلك .

أحبائي انها مواسم العمل والكد، تعالوا نلتقي في ميادين العمل والبناء، انها بلدنا الحبيبة، فلنعمرها سويا، فالأحمال جد ثقيلة وكل سواعد الشرفاء مطلوبة الآن لكي تتظافر الجهود بين جميع الخيرين ونزيل حقبة الاجحاف والعجز والكسل. 

أحبتي انها خطوتنا الأولى في العمل من أجل حل أزمة السكن في كفر مندا، ونسأل الله الصدق في العمل والجد والصبر والسداد والتوفيق، لكي تستمر نجاحاتنا وإنجازاتنا ومبارك على جميع سكان كفر مندا هذه الموافقة وانشاء الله تكون فاتحة خير وأمل على كفر مندا وأهلها الطيبين .
مؤنس عبد الحليم: الموافقة النهائية على خارطة التقسيم منطقة حي المعاصر




كلمات متعلقة

مؤنس, عبد, الحليم:, الموافقة, النهائية, على, خارطة, التقسيم, منطقة, حي, المعاصر,

تابعونــا

عيساوي فريج وعلي صلالحة في المركز الثالث والرابع في الانتخابات التمهيدية في ميرتس عيساوي فريج وعلي صلالحة في المركز الثالث والرابع في الانتخابات التمهيدية في ميرتس 2019-02-14 | 23:39:04

جرت اليوم الخميس الانتخابات التمهيدية " البرايمريز" في حزب ميرتس لأول مرة بعد ان...

اصابتان في شجار عنيف في عيلوط اصابتان في شجار عنيف في عيلوط 2019-02-14 | 22:35:33

اسفر شجار عنيف بين مجموعة شبان في بلدة عيلوط عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة...

لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل 2019-02-14 | 19:26:37

قدمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة لائحة اتهام بحق شاب من الرينة قام بالتجارة...

داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات 2019-02-14 | 19:19:59

قامت السيدة داسي بيري، مديرة القسم "أ" للمدارس فوق الابتدائية، في وزارة التربية...

المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى 2019-02-14 | 18:54:27

حذرت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، في اجتماع سكرتارية اللجنة...

رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني 2019-02-14 | 18:42:00

التقى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية...

اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور 2019-02-14 | 18:16:18

اعتقلت الشرطة عصر اليوم الخميس 5 شبان خلال مظاهرة ضد تخطيط اقامة مدينة طنطور على...

الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي 2019-02-14 | 16:03:13

احيى اهالي الجولان اليوم الخميس ذكرى «الإضراب الكبير» الذي نفذه أهالي الجولان...

إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت 2019-02-14 | 15:57:55

جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي باسم البلديه...

تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " 2019-02-14 | 15:56:01

17,000 طالبا موهوبا يتعلّمون في جهاز التّربية ، %80 منهم يستفيدون من خلال يوم اثراء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمين دراوشة الناصرة حادثة وفاة الشرطة غير جنائية خلفية خلفيتها تستبعد التحقيق فريد زيتون ساعر الوزير يستضيف مائدة رمضان قرية شعب جدعون اغلاق ستاد الدوحة ملعب سخنين ابناء غضب قرار جمهور احوال الملعب اصابة سائق انقلاب سيارة البعنة دير الاسد الكنيست تفتتح دورتها الشتوية اليوم الاثنين مصرع الشابة ليان ناصر اصابة شابات الطيرة عملية اسطنبول اطلاق نار انتحارية ارهابية راس السنة احتفال اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة تخليص طفلة علق رأسها بين جزئي كرسي روضة اطفال مركز البلاد طاقم خاص اطفاء انقائ المقيبلة الاعدادية مدرسة صندلة اعلان الاضراب المفتةح لجنة اولياء امور الطلاب اعلان مجلس الوزراء يصادق على تعيين المحامية مريم كبها مفوضة قطرية شؤون المساواة في فرص العمل‎لثلاثاء اضراب عام شامل الوسط العربي يشمل المدارس المتابعة قرار الالتزام مظاهرة قطرية سخنين مصرهع الشاب حسين ابو رعد ام الفحم اطلاق نار حفل قران سهرة حناء قاعة محل خردة هائل نيران ام الفحم خطر اطفاء طواقم 6 النار سيارات قديمة لؤي رنين سواعد شفاعمرو رباعية اطفال مستشفى رمبام 3 بنات ولد ولادة زوجان راهبات الناصرة شفاعمرو قداس المناولة الاولى مدرسة طلاب كنيسة أول قربانه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com