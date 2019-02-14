مؤنس, عبد, الحليم:, الموافقة, النهائية, على, خارطة, التقسيم, منطقة, حي, المعاصر,

أصدر رئيس مجلس كفر مندا المحلي السيد مؤنس عبد الحليم بياناً جاء فيه:المواطنين الكرام.. اهلنا المنداويين الأعزاء ,السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :بعهد الأوفياء أصحاب رسالة العمل، أزف اليكم باكورة انجازات المجلس المحلي لدورته الحالية 2018-2023, حيث تم اليوم وبعد جهود عظيمة وعمل دؤوب، الحصول على الموافقة النهائية على خارطة التوحيد والتقسيم لقطع الأراضي ضمن قسائم 2,3,4 في منطقة حي المعاصر (التوسعة الجديدة) ضمن الخارطة الهيكليه 188858ג التي تم المصادقة عليها في شهر أيلول/ ديسمبر 2015 .

اننا نمضي قدماً نحو مواكبة أزمات كفر مندا الخانقة، والعمل على حلها , ان أصحاب الرسالة والرؤية الواضحة سائرين في دربهم نحو البناء والتطوير، ولكن من باب ان لا نبخس الناس حقوقهم، تجدر الاشاره ان العمل على هذه الخارطة، بدء في دورة المرحوم طه عبد الحليم رحمه الله، واستمر في دورة السيد طه زيدان رئيس المجلس السابق , لذا فإنني أتقدم بجزيل مشاعر الشكر والتقدير لكل من عمل من أجل أن يتحقق هذا الإنجاز، وأخص بالذكر طاقم المهندسين الذين عملوا على الخارطة : السيد نسيم نخله - السيد مصطفى سميح عرابي - السيد أمير خوري , ومهندس المجلس المحلي السيد عادل قدح .وكذلك لابد ان أتقدم بخالص امتناني وعرفاني للصديق ورفيق الدرب السيد محمد يوسف قدح (أبو يوسف)، الذي رافقني خلال مسيرة العمل الحثيثة على مدار الاشهر الاخيرة لكي يتحقق هذا الأنجاز بعد ازالة وتذليل كافة العقبات والعراقيل التي كانت في الطريق، واعادة هيكلة العمل على الخارطة بشكل ناجع ووتيرة أسرع .اخوتي المواطنين الكرام:الآن يمكن لأصحاب الأراضي في المنطقة المذكورة التوجه للجنة التنظيم والبناء لإستصدار تراخيص البناء بعد إتمام الاجراءات اللازمة لذلك .أحبائي انها مواسم العمل والكد، تعالوا نلتقي في ميادين العمل والبناء، انها بلدنا الحبيبة، فلنعمرها سويا، فالأحمال جد ثقيلة وكل سواعد الشرفاء مطلوبة الآن لكي تتظافر الجهود بين جميع الخيرين ونزيل حقبة الاجحاف والعجز والكسل.أحبتي انها خطوتنا الأولى في العمل من أجل حل أزمة السكن في كفر مندا، ونسأل الله الصدق في العمل والجد والصبر والسداد والتوفيق، لكي تستمر نجاحاتنا وإنجازاتنا ومبارك على جميع سكان كفر مندا هذه الموافقة وانشاء الله تكون فاتحة خير وأمل على كفر مندا وأهلها الطيبين .