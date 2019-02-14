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عيساوي فريج وعلي صلالحة في المركز الثالث والرابع في الانتخابات التمهيدية في ميرتس



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جرت اليوم الخميس الانتخابات التمهيدية " البرايمريز" في حزب ميرتس لأول مرة بعد ان انحصرت طيلة السنوات الماضية على اللجنة المركزية للحزب المكونة من الف شخص , وقد شارك في التصويت 83% من المنتسبين بالحزب الذي يبلغ عددهم 20  الف منتسب من بينهم 6000 عربي بالتصويت ل.


عضو الكنيست إيلان جيلون حصل على المركز الأول، عضو الكنيست ميخال روزين في المكان الثاني , عضو الكنيست عيساوي فريج في المكان الثالث وعلي صلالحة في المركز الرابع، والمركز الخامس كان من نصيب هيرتا باروخ .
عيساوي فريج وعلي صلالحة في المركز الثالث والرابع في الانتخابات التمهيدية في ميرتس




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