عيساوي, فريج, وعلي, صلالحة, في, المركز, الثالث, والرابع, في, الانتخابات, التمهيدية, في, ميرتس,

جرت اليوم الخميس الانتخابات التمهيدية " البرايمريز" في حزب ميرتس لأول مرة بعد ان انحصرت طيلة السنوات الماضية على اللجنة المركزية للحزب المكونة من الف شخص , وقد شارك في التصويت 83% من المنتسبين بالحزب الذي يبلغ عددهم 20 الف منتسب من بينهم 6000 عربي بالتصويت ل.

عضو الكنيست إيلان جيلون حصل على المركز الأول، عضو الكنيست ميخال روزين في المكان الثاني , عضو الكنيست عيساوي فريج في المكان الثالث وعلي صلالحة في المركز الرابع، والمركز الخامس كان من نصيب هيرتا باروخ .