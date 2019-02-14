اصابتان, في, شجار, عنيف, في, عيلوط,

الطواقم الطبية نقلت الشابين الى المستشفى لاستكمال العلاج , دوريات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .

اسفر شجار عنيف بين مجموعة شبان في بلدة عيلوط عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة .

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