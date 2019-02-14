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اصابتان في شجار عنيف في عيلوط



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اسفر شجار عنيف بين مجموعة شبان في بلدة عيلوط عن اصابة شخصين بجراح متفاوتة .


الطواقم الطبية نقلت الشابين الى المستشفى لاستكمال العلاج , دوريات معززة من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
اصابتان في شجار عنيف في عيلوط




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