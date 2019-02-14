تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-14 19:26:37 لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل |  2019-02-14 19:22:50 أتلتيكو مدريد يؤمن بقاء سيميوني حتى 2022 |  2019-02-14 19:19:59 داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات |  2019-02-14 18:54:27 المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى |  2019-02-14 18:42:00 رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني |  2019-02-14 18:16:18 اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور |  2019-02-14 16:03:13 الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي |  2019-02-14 15:57:55 إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت |  2019-02-14 15:56:01 تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " |  2019-02-14 15:26:59 اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات |  2019-02-14 15:02:26 مؤتمر وارسو: إيران "أكبر تهديد" في الشرق الأوسط |  2019-02-14 13:41:23 جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ |  2019-02-14 13:33:57 وفاة معتمر فلسطيني وإصابة 10 بحادث سير بالسعودية |  2019-02-14 12:34:53 الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب |  2019-02-14 12:16:02 ابراهيم الصرايعة يعلن ترشحه للمكان الـ 4 ضمن العربية للتغيير |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

يوم إرشادي ممتع للزبونات لأحدث تقنيات الماكياج في APRIL



  |   تصوير وإعداد موسى بصول   |   اضافة تعليق



شبكة "أپريل" هي الشبكة المختصة بكل ما يتعلق بالماكياج والعطور في البلاد, وبمجرد الدخول الى فروعخا نشعر كأننا في أفخم المتاجر في باريس!!


بشكل خاص نظم فرع "بيچ فاشن - الناصرة" يوماً ممتعاً بالتعاون مع فنانة التجميل رشا حمامدة لإرشاد الزبونات والضيفات حول احدث تقنيات التجميل وموضة 2019. 

في حديث مع كاتيا, مديرة فرع "أپريل" في "بيچ فاشن - الناصرة", قالت لنا: "نظمنا يوماً خاصاً وناجحاً جداً من الدلال للزبونات, وهي عادة نتبعها مرة في العام, حيث دعينا البلوڠريت وفنانة الماكياج رشا حمامدة والتي قدمت درس تجميل للزبونات اللاتي حضرن المناسبة في حانوت "أپريل" في "بيچ فاشن - الناصرة". كان يوماً ناجحاً جداً وندعو كل من ترغب بزيارتنا ان تتفضل عندنا, للتعرّف على احدث تقنيات الماكياج والماركات الرائدة في مجال التجميل والعطور, وسنقدم لها كل الدلال. 
 كل من ترى بنفسها خبيرة في التجميل ومناسبة فلتتفضل وتعرض علينا فكرة للتعامل وسيسرنا التعاون على إنجاح ذلك.

أما رشا حمامدة, فنانة التجميل من دبورية, والتي قدمت المحاضرة الممتعة والإرشاد للضيفات, فقالت لنا: "اليوم حضرت الى "اپريل" لمناسبة مثيرة وهي تقديم معلومات عن احدث تقنيات الماكياج. تحدثت كم أصبح اليوم بإمكان الصبية حتى بنفسها أن تتمكيح بحيث تبدو وكأنها تمكيجت لدى خبراء. كذلك قدمت معلومات عن اهم جديد اسلوبيّ الكونتور والهايلايت". 




كلمات متعلقة

يوم, إرشادي, ممتع, للزبونات, لأحدث, تقنيات, الماكياج, في, APRIL,

تابعونــا

هدية جمالية لـ"عيد الحب" من ماركة التجميل IL MAKIAGE: POWER COUPLES هدية جمالية لـ"عيد الحب" من ماركة التجميل IL MAKIAGE: POWER COUPLES 2019-02-11 | 18:57:08

زوج مستحضرات رائدين في علبة مميزة فقط بـ - 129 شيكل! بمناسبة "عيد الحب" تُقدم شركة...

Blend In Love Blend In Love 2019-02-11 | 13:38:49

اسفنجات ماكياج Milucca ذوات قصة مميزة, لخلق طلة ماكياج موحدة بلا بقع. القصة...

محاضرة بعنوان " كاريزما" في مزراحي طفحوت كفر قاسم محاضرة بعنوان " كاريزما" في مزراحي طفحوت كفر قاسم 2019-02-11 | 11:51:36

في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في كفر قاسم،...

نلتقي مع أشرف قرطام في محاضرة: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!" نلتقي مع أشرف قرطام في محاضرة: "الهدية- كيف نحوّل الصعوبات الى هدايا!" 2019-02-11 | 11:47:41

في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة...

مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة الأكسسوار الشهيرة "ميخال نغرين" Michal Negrin. مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة الأكسسوار الشهيرة "ميخال نغرين" Michal Negrin. 2019-02-07 | 19:09:07

مصممة الاكسسوار ياسمين نغرين تصمم مجموعة خاصة روز ڠولد "لعيد الحب" لماركة...

بنك مركنتيل يشارك في حفل توزيع حواسيب على أولاد في معالوت- ترشيحا بنك مركنتيل يشارك في حفل توزيع حواسيب على أولاد في معالوت- ترشيحا 2019-02-07 | 15:40:14

في إطار نشاطات بنك مركنتيل الواسعة لصالح المجتمع، يشارك البنك، للسنة العاشرة على...

لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ 2019-02-07 | 12:57:57

أعلن لئومي عن إطلاق برنامج الائتمان الجديد لزبائن البنك – "لئومي جوديز"، حيث...

لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ لئومي يطلق برنامج الميزات "جوديز"‎ 2019-02-07 | 12:57:57

أعلن لئومي عن إطلاق برنامج الائتمان الجديد لزبائن البنك – "لئومي جوديز"، حيث...

افتتاح مطعم لونا في بيج فاشين الناصرة بمشاركة واسعة افتتاح مطعم لونا في بيج فاشين الناصرة بمشاركة واسعة 2019-02-06 | 21:59:20

افتتح مساء اليوم الاربعاء في مجمع بيج فاشين في مدينة الناصرة مطعم لونا , مطعم لونا...

تظليلات سائلة معدنية تظليلات سائلة معدنية 2019-02-06 | 21:01:55

ماركة التجميل الإيطالية پوپا ميلانو Pupa تقدم مجموعة تظليلات بنسيج سائل خفيف بدون...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة ام امرأة عرابة تلد طفلها سيارة اسعاف مركز الهلال الاخضر الطبي كفر مندا محاولة دهس جنود قرية شعب مفرق سيارة خصوصية صفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح أحمد دوابشة الطفل حلم تحقق رونالدو مدريد رابطة ريال فلسطين الطيبة حفلات تخرج منع اقتصارها احتفالات صفية طلاب بيان مشترك اولياء امور مضخة باطون انقلاب كفر كنا دون اصابات اضرار الجلمة جنين اغلاق معبر الجيش عالقون طلاب الجامعة الامريكية لليوم الثاني التوالي شاب القدس رافعة انقاذ حمامة عالقة شرفة منزل خطر حياته وزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي دوابشة دوما ارهاب يهودي اعتداء حرق سيارات اطارات ثقب قرية لائحة عمار ابو شايب دراجة نارية حادث طرق مروع كفار هحوريش الناصرة يافة يافا مظاهرة المسجد الاقصى القدس اصابات اعتقالات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com