يوم, إرشادي, ممتع, للزبونات, لأحدث, تقنيات, الماكياج, في, APRIL,

شبكة "أپريل" هي الشبكة المختصة بكل ما يتعلق بالماكياج والعطور في البلاد, وبمجرد الدخول الى فروعخا نشعر كأننا في أفخم المتاجر في باريس!!

بشكل خاص نظم فرع "بيچ فاشن - الناصرة" يوماً ممتعاً بالتعاون مع فنانة التجميل رشا حمامدة لإرشاد الزبونات والضيفات حول احدث تقنيات التجميل وموضة 2019.في حديث مع كاتيا, مديرة فرع "أپريل" في "بيچ فاشن - الناصرة", قالت لنا: "نظمنا يوماً خاصاً وناجحاً جداً من الدلال للزبونات, وهي عادة نتبعها مرة في العام, حيث دعينا البلوڠريت وفنانة الماكياج رشا حمامدة والتي قدمت درس تجميل للزبونات اللاتي حضرن المناسبة في حانوت "أپريل" في "بيچ فاشن - الناصرة". كان يوماً ناجحاً جداً وندعو كل من ترغب بزيارتنا ان تتفضل عندنا, للتعرّف على احدث تقنيات الماكياج والماركات الرائدة في مجال التجميل والعطور, وسنقدم لها كل الدلال.كل من ترى بنفسها خبيرة في التجميل ومناسبة فلتتفضل وتعرض علينا فكرة للتعامل وسيسرنا التعاون على إنجاح ذلك.أما رشا حمامدة, فنانة التجميل من دبورية, والتي قدمت المحاضرة الممتعة والإرشاد للضيفات, فقالت لنا: "اليوم حضرت الى "اپريل" لمناسبة مثيرة وهي تقديم معلومات عن احدث تقنيات الماكياج. تحدثت كم أصبح اليوم بإمكان الصبية حتى بنفسها أن تتمكيح بحيث تبدو وكأنها تمكيجت لدى خبراء. كذلك قدمت معلومات عن اهم جديد اسلوبيّ الكونتور والهايلايت".