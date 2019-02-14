لائحة, اتهام, بحق, شاب, من, الرينة, بتجارة, المخدرات, وضبط, عشرات, الاف, الشواقل,

قدمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة لائحة اتهام بحق شاب من الرينة قام بالتجارة بالمخدرات في المنطقة , وضبط بحوزته كمية كبيرة من المخدرات ومبلغ يقدر ب37 الف شيقل .

وجاء في البيان ان الشاب البالغ من العمر 19 عاماً كان يقوم ببيع المخدرات بسيارة من نوع يونداي بالقرب من شارع 77 شمالي بلدة كفركنا , الشرطة قامت بالتحقيق مع 8 شبان بشبهة شراء المخدرات من الشاب .