لقد بدا واضحاً أن أكثر ما تريده أمريكا من "صفقة القرن" هو أن يكون لها حليف قوي في الشرق الأوسط.. لذا, أرادت أن تفرض إسرائيل على أوروبا والدول العربية لتكون هي "العشيق" القوي لها في الشرق.صفقة القرن لن تمر خاصة بعد رفض الفلسطينيين لها رفضاً تاماً. إضافة الى أن التحالف ضد إيران لإطلاق الصفقة لم يعد مجديا.. وصولاً الى أمريكا التي لم تعد الوسيط الشرعي لأنها تدعم إسرائيل وتريدها القوة الإقليمية لتكون هي بالمقابل القوة الحقيقية. إضافة الى أن الملك السعودي إستقبل مؤخراً الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الرياض وأعلن تأييده لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.صفقة القرن لن تتحقق طالما أن أمريكا تصرّ وتؤكد على أن تكون إسرائيل هي الحليف القوي لأن لذلك معانٍ كثيرة.وإذا كانت أمريكا في السابق تحدثت عن علاقتها مع إسرائيل كعلاقة تعاون بين حليفين صديقين, وليس كعلاقة تعلق ضعيف وقوي, فإسرائيل ترى أن هذه العلاقة ترتبط بين الدولتين كعملاقة شراكة وليس بين دولة عظمى وصغرى, معلنة ضرب الحائط لجميع المعايير والتمسك بالقدس عاصمتها الأبدية.يبدو أن الأمريكيين أبرموا صفقة القرن ليس إلا لخلط الأوراق... أما عشق ترامپ لنتنياهو فأصبح في مهب الريح..الى متى تبقى إسرائيل في وضع "لا سلام ولا حرب" وتستمر في بناء بيتها على الرمل؟؟* * *بدها شوية توضيح...* في ظل مقتل الشابة الفحماوية ومواطنين عرب من الطيرة, اللد, سالم, الناصرة, يافا على ايدي عرب ابتداءً من أول العام... الجرائم الإرهابية في الوسط العربي ما زالت مستمرة, أصبحنا كمصاصي الدماء وأكَلَة لحوم البشر .... منزوعو الرحمة من القلوب.* * ** تم يوم الأربعاء رفع حظر السفر على الرعايا السعوديين الى لبنان .... هدية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في "عيد العشاق" لأبناء الدولتين ....* * ** رئيس الاستخبارات السعودي السابق, الأمير تركي الفيصل, نصح الصحفي باراك دڤيد أن يتزوج من امرأة عربية بعد أن وجده يفهم اللغة العربية ولكن بلهجة مُحتاجة الى تحسين .... بانتظار سعيدة الحظ ...؟!* * ** وجد أن عقاراً طبياً حقق مبيعات قياسية .... والسبب "عيد الحب".

ڤيدا مشعور