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أتلتيكو مدريد يؤمن بقاء سيميوني حتى 2022



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الخميس، تجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني رسميا حتى عام 2022.

ونشر نادي العاصمة الإسبانية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مقطع فيديو لأفضل لحظات سيميوني مع الروخي بلانكوس.
وقال سيميوني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "مونديو ديبورتيفو"، عقب تجديد التعاقد مع أتلتيكو: "أشكر كل جماهير الروخي بلانكوس، على إظهار الدعم لنا، من أجل إكمال مشروع النادي". وأضاف: "أواجه مستقبلي داخل النادي حتى 2022 بالكثير من الحماس، ولكن في نفس الوقت ينتظرني الكثير من التحديات". وواصل الأرجنتيني: "رؤيتي للمستقبل وراء تجديد عقدي مع أتلتيكو، وأرغب في العمل مع المجموعة بأكملها لمواصلة التطور". واختتم سيميوني تصريحاته: "أرى الحماس لدى الشباب الذين سيقودون مشروع أتلتيكو مدريد نحو التقدم، كما أنني مقتنع بالسير نحو المستقبل عن طريق النظر إلى مباراة تلو الأخرى، والآن حان وقت مواجهة رايو فاليكانو".
وكان سيميوني الذي أعاد أتليتكو إلى منصات التتويج بعد طول غياب، وساهم في صناعة أمجاد الروخي بلانكوس في العقد الأخير، محل اهتمام أكثر من نادٍ في أوروبا للظفر بخدماته، على رأسهم تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.
أتلتيكو مدريد يؤمن بقاء سيميوني حتى 2022




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