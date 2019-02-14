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داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات



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قامت السيدة داسي بيري، مديرة القسم "أ" للمدارس فوق الابتدائية، في وزارة التربية والتعليم، بزيارة لمدرسة طرعان الثانوية، يرافقها وفد من كبار موظفي الوزارة، بهدف الاطلاع على انجازات المدرسة. وكان في استقبال الوفد، مدير المدرسة المربي ناظم زحالقة، والطاقم الإداري.


بدأ البرنامج بجولة في أرجاء المدرسة، وتم الحديث مع الطلاب خلال الحصص، وبعدها عقدت جلسة عمل استعرض خلالها مدير المدرسة الوضع التحصيلي والتربوي المشرف للمدرسة، وفي ختام الزيارة قدمت داسي بيري شكرها لمدير المدرسة والطاقم الإداري والهيئة التدريسية على الجهود والعمل المتواصل والانجازات والنجاحات متمنية لهم دوام التقدم والنجاح.




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