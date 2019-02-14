تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-14 19:26:37 لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل |  2019-02-14 19:22:50 أتلتيكو مدريد يؤمن بقاء سيميوني حتى 2022 |  2019-02-14 19:19:59 داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات |  2019-02-14 18:54:27 المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى |  2019-02-14 18:42:00 رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني |  2019-02-14 18:16:18 اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور |  2019-02-14 16:03:13 الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي |  2019-02-14 15:57:55 إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت |  2019-02-14 15:56:01 تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " |  2019-02-14 15:26:59 اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات |  2019-02-14 15:02:26 مؤتمر وارسو: إيران "أكبر تهديد" في الشرق الأوسط |  2019-02-14 13:41:23 جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ |  2019-02-14 13:33:57 وفاة معتمر فلسطيني وإصابة 10 بحادث سير بالسعودية |  2019-02-14 12:34:53 الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب |  2019-02-14 12:16:02 ابراهيم الصرايعة يعلن ترشحه للمكان الـ 4 ضمن العربية للتغيير |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



التقى رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية للرؤساء، مضر يونس، هذا الأسبوع، وزير الأوقاف الأردني د. عبد الناصر أبو البصل، وبحثا معه قضايا الساعة، المتعلقة بمقدسات القدس، وأيضا قضايا الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي الداخل.  وعقد اللقاء هذا الأسبوع في عمان، على ضوء المؤتمر الدولي "الطريق إلى القدس"، الذي بادرت له المملكة الأردنية، تحت رعاية الملك عبد الله الثاني، من أجل الدفاع عن القدس مدينة ومقدسات، لمواجهة مخاطر الاحتلال المتعاظمة عليها. وقد شارك في اللقاء النائب الأردني الأسبق، الكاتب حمادة الفراعنة. 

وطرح بركة ويونس قضايا الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاعتداءات الإسرائيلية وعصابات المستوطنين على المقدسات في كامل مناطق فلسطين التاريخية، وشددا على ضرورة ممارسة الضغوط الدولية لردع إسرائيل عن جرائمها.  كما عرض بركة ويونس قضايا الحجاج والمعتمرين من فلسطينيي الداخل، والسعي لضمان الشروط المسهلة لهم، في طريقهم إلى ومن الديار المقدسة. 
وأكد الوزير د. عبد الناصر أبو البصل، على ضرورة وأهمية التواصل مع الهيئات الشعبية التمثيلية لفلسطينيي الداخل. واستعرض الإجراءات التي يعمل عليها الأردن، من اجل ضمان راحة الحجاج والمعتمرين، وأن الأردن بذل جهودا من أجل وقف الإجراءات التي كانت قد أعلنتها السعودية، بخصوص وثائق السفر المؤقتة لفلسطينيي الداخل.
رئيسا المتابعة والقطرية يلتقيان وزير الأوقاف الأردني




كلمات متعلقة

رئيسا, المتابعة, والقطرية, يلتقيان, وزير, الأوقاف, الأردني,

تابعونــا

لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل لائحة اتهام بحق شاب من الرينة بتجارة المخدرات وضبط عشرات الاف الشواقل 2019-02-14 | 19:26:37

قدمت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة لائحة اتهام بحق شاب من الرينة قام بالتجارة...

داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات داسي بيري ووفد من وزارة المعارف في زيارة لمدرسة طرعان الثانوية للإطلاع على الإنجازات 2019-02-14 | 19:19:59

قامت السيدة داسي بيري، مديرة القسم "أ" للمدارس فوق الابتدائية، في وزارة التربية...

المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى المتابعة تحذر من مخطط عدواني جديد ضد المسجد الأقصى 2019-02-14 | 18:54:27

حذرت لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، في اجتماع سكرتارية اللجنة...

اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور 2019-02-14 | 18:16:18

اعتقلت الشرطة عصر اليوم الخميس 5 شبان خلال مظاهرة ضد تخطيط اقامة مدينة طنطور على...

الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي 2019-02-14 | 16:03:13

احيى اهالي الجولان اليوم الخميس ذكرى «الإضراب الكبير» الذي نفذه أهالي الجولان...

إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت 2019-02-14 | 15:57:55

جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي باسم البلديه...

تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " 2019-02-14 | 15:56:01

17,000 طالبا موهوبا يتعلّمون في جهاز التّربية ، %80 منهم يستفيدون من خلال يوم اثراء...

اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات 2019-02-14 | 15:26:59

تحقق شرطة ام الفحم في ملابسات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة اعدادية في مدينة ام الفحم...

جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ 2019-02-14 | 13:41:23

عقدت صباح اليوم الخميس جلسة عمل بين رئيس مجلس الرينة المحلي السيد جميل أنور بصول...

الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب 2019-02-14 | 12:34:53

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الخميس فترة اعتقال شاب 30 عاما من الرملة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أنيس مشيعل أبو الجميل شفاعمرو وفاة شفاعمرو ظروف تراجيدية مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخرمصرع 4 شبان عكا الرملة يافا تل ابيب حادث طرق مروع شارع 431 قرب الرملة اعتقال شابين ذخيرة سلاح بندقية m16 سلاح تفتيش شرطة النقب الجنوب اصابات حادث طرق مروع بين حافلة سيارة حورة النقب سيارة حافلة النقب عماد بسام ابو سبيت عشيرة النقبالجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية المفتش عبد الله خطيب قائما باعمال المديرة العامة وزارة التربية التعليم ترقية تعيين مسنين نصب احتيال عصابة عدد افراد من شلومي مبالغ تحرز مصادرة مياه مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015القدس مواجهات شعفاط بيت حنينا سلوان وادي الجوز البلدة القديمة اصابات شهيد اعتقالات احتلال شرطة جيش حجارة قنابل غاز بعد انتظار دام 10 سنوات نسيم ابو رعد زوجته يرززقان مولودهما البكر محمد ام الفحم طفلة مصرع دهس ايلات بئر المكسور قرية الشرطة الاسعاف شام غدير انتخابات كفر مندا رئاسة مجلس محلي بلدة سلطة تيسير ابراهيم احتراق سيارة عضو بلدية ام الفحم فعل فاعل تعمد اخماد النار اضرار دون اصابات مزهر عنان كفر مندا تسلق جبال الهيمالايا دراجة هوائية المدرب أول عربي اسرائيل بلاد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com