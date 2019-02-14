اعتقال, 5, شبان, خلال, مظاهرة, على, مفرق, المكر, ضد, مخطط, طنطور,

اعتقلت الشرطة عصر اليوم الخميس 5 شبان خلال مظاهرة ضد تخطيط اقامة مدينة طنطور على اراضي اهالي جديدة المكر, اقيمت التظاهرة على مدخل البلدة شارع 85 .

قوات من الشرطة تواجدت في المكان واعتقلت 5 شبان بعد اغلاق شارع 85 أما السير.وافادت الشرطة في بيانها :"قوات الشرطة عملت على تفريق المتظاهرين وفرض الأمن والهدوء وتنظيم حركة المرور، وقد تمّ اعتقال 5 متظاهرين (30 - 61 عامًا) من المكر.