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اعتقال 5 شبان خلال مظاهرة على مفرق المكر ضد مخطط طنطور



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اعتقلت الشرطة عصر اليوم الخميس 5 شبان خلال مظاهرة ضد تخطيط اقامة مدينة طنطور على اراضي اهالي جديدة المكر, اقيمت التظاهرة على مدخل البلدة شارع 85 .


قوات من الشرطة تواجدت في المكان واعتقلت 5 شبان بعد اغلاق شارع 85 أما السير. 

وافادت الشرطة في بيانها :"قوات الشرطة عملت على تفريق المتظاهرين وفرض الأمن والهدوء وتنظيم حركة المرور، وقد تمّ اعتقال 5 متظاهرين (30 - 61 عامًا) من المكر.




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