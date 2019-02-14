الجولانيون, يحيون, ذكرى, اضرابهم, ضد, قرار, الضم, الاسرائيلي,

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جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي باسم البلديه...
17,000 طالبا موهوبا يتعلّمون في جهاز التّربية ، %80 منهم يستفيدون من خلال يوم اثراء...
تحقق شرطة ام الفحم في ملابسات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة اعدادية في مدينة ام الفحم...
عقدت صباح اليوم الخميس جلسة عمل بين رئيس مجلس الرينة المحلي السيد جميل أنور بصول...
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الخميس فترة اعتقال شاب 30 عاما من الرملة...
قال إبراهيم الصرايعة، ابن قرية السرّة غير المعترف بها في النقب، إنّه رشّح نفسه في...
جاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم :" نتائج...
شيّع آلاف القسماويين ، امس الأربعاء ، جثمان الحاج علي احمد طه - الاصبح- " أبو أركان...
خط مجهولون يرجح انهم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية وأعطبوا اطارات...
مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون فترة اعتقال شاب 29 عاما من اللد , ب 3 ايام وذلك بعد...