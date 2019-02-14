تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-14 16:03:13 الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي |  2019-02-14 15:57:55 إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت |  2019-02-14 15:56:01 تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " |  2019-02-14 15:26:59 اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات |  2019-02-14 15:02:26 مؤتمر وارسو: إيران "أكبر تهديد" في الشرق الأوسط |  2019-02-14 13:41:23 جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ |  2019-02-14 13:33:57 وفاة معتمر فلسطيني وإصابة 10 بحادث سير بالسعودية |  2019-02-14 12:34:53 الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب |  2019-02-14 12:16:02 ابراهيم الصرايعة يعلن ترشحه للمكان الـ 4 ضمن العربية للتغيير |  2019-02-14 11:48:22 8 أماكن بالعالم تدفع لمن يقبل الإقامة فيها |  2019-02-14 11:21:18 كفرقاسم - الآلاف في تشييع جثمان الحاج علي احمد طه وسط اجواء مؤلمة |  2019-02-14 11:05:09 صور - شعارات عنصرية وعطب إطارات مركبات قرب سلفيت |  2019-02-14 11:00:59 جريمة نكراء بحق طفل تشغل الرأي العام في سوريا |  2019-02-14 11:00:27 جرحى بهبوط اضطراري .. وفيديو من داخل الطائرة الأميركية |  2019-02-14 10:29:03 اعتقال شاب من اللد بعد ضبط مسدس ومخدرات في بيت |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الجولانيون يحيون ذكرى اضرابهم ضد قرار الضم الاسرائيلي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



احيى اهالي الجولان اليوم الخميس ذكرى «الإضراب الكبير» الذي نفذه أهالي الجولان احتجاجاً على قانون ضم الجولان الذي سنه الكنيست الإسرائيلي في 14 شباط من العام 1981، والذي اعتبر مرتفعات الجولان السورية المحتلة عام 1967 جزءا لا يتجزأ من إسرائيل. 



 لقد قوبل قرار إسرائيل بضم الجولان بمعارضة دولية كاملة، حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ، ورفضت الأمم المتحدة قرار الكنيست الإسرائيلي واعتبرته لاغياً وغير شرعي، مؤكدة بأن الجولان أرض سورية.


أما مواطنو الجولان فقد تصدوا لقانون الضم ورفضوا التجنس بالجنسية الإسرائيلية، برغم الضغوط الهائلة التي مارستها الحكومة عليهم،  فأعلنوا في 1421982 إضراباً مفتوحاً، يعتبر من أطول الإضرابات في التاريخ، حتى تتراجع إسرائيل عن فرض الجنسية عليهم بالقوة. وبعد ستة أشهر من الإضراب والحصار، وبعد تبلور ظروف إقليمية وعالمية غير مواتية، أعلن عن إنهاء الإضراب بعد أن حصل المواطنون على ضمانات بعدم فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم.



هذا ويحيي السكان السوريين في الجولان في 14 شباط ذكرى هذا الاضراب


تصوير - afp




كلمات متعلقة

الجولانيون, يحيون, ذكرى, اضرابهم, ضد, قرار, الضم, الاسرائيلي,

تابعونــا

إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت 2019-02-14 | 15:57:55

جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي باسم البلديه...

تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه " 2019-02-14 | 15:56:01

17,000 طالبا موهوبا يتعلّمون في جهاز التّربية ، %80 منهم يستفيدون من خلال يوم اثراء...

اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات 2019-02-14 | 15:26:59

تحقق شرطة ام الفحم في ملابسات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة اعدادية في مدينة ام الفحم...

جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ جلسة عمل بين رئيس مجلس محلي الرينة وممثلين عن وزارة الاقتصاد حول ترميم وتطوير المنطقة الصناعية‎ 2019-02-14 | 13:41:23

عقدت صباح اليوم الخميس جلسة عمل بين رئيس مجلس الرينة المحلي السيد جميل أنور بصول...

الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب الرملة - ضبط بندقية وذخيرة بساحة بيت واعتقال شاب 2019-02-14 | 12:34:53

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون اليوم الخميس فترة اعتقال شاب 30 عاما من الرملة...

ابراهيم الصرايعة يعلن ترشحه للمكان الـ 4 ضمن العربية للتغيير ابراهيم الصرايعة يعلن ترشحه للمكان الـ 4 ضمن العربية للتغيير 2019-02-14 | 12:16:02

قال إبراهيم الصرايعة، ابن قرية السرّة غير المعترف بها في النقب، إنّه رشّح نفسه في...

بحث سلطه التنفيذ والجباية يؤكد : اداره ذاتيه غير سليمه هي المسبب للوضع الاقتصادي السيئ في المجتمع العربي. بحث سلطه التنفيذ والجباية يؤكد : اداره ذاتيه غير سليمه هي المسبب للوضع الاقتصادي السيئ في المجتمع العربي. 2019-02-14 | 12:12:11

جاء في بيان صادر عن الناطق الرسمي لسلطه التنفيذ والجباية عماد شخيدم :" نتائج...

كفرقاسم - الآلاف في تشييع جثمان الحاج علي احمد طه وسط اجواء مؤلمة كفرقاسم - الآلاف في تشييع جثمان الحاج علي احمد طه وسط اجواء مؤلمة 2019-02-14 | 11:21:18

شيّع آلاف القسماويين ، امس الأربعاء ، جثمان الحاج علي احمد طه - الاصبح- " أبو أركان...

صور - شعارات عنصرية وعطب إطارات مركبات قرب سلفيت صور - شعارات عنصرية وعطب إطارات مركبات قرب سلفيت 2019-02-14 | 11:05:09

خط مجهولون يرجح انهم مستوطنون، فجر اليوم الخميس، شعارات عنصرية وأعطبوا اطارات...

اعتقال شاب من اللد بعد ضبط مسدس ومخدرات في بيت اعتقال شاب من اللد بعد ضبط مسدس ومخدرات في بيت 2019-02-14 | 10:29:03

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون فترة اعتقال شاب 29 عاما من اللد , ب 3 ايام وذلك بعد...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جامع الجزار الشيخ سمير عاصي فيديو يرد على منتقدي التبرك شعرة الرسول لحية الكريم طالب طب سخنين معتقل منذ شهر تركيا شجار قوات الامن المطار وزارة الخارجيةمواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن انقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز مزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول اغتيال غسان كنفاني 43 عاما مرور بيروت تفجير سيارته و موسدا اسرائيلي سهيد حيادري فنانة سخنين شعبي عم يتألم اغنيةجبريل جاروشي الرملة الجواريش اطلاق نار اعدام ميداني تل ابيب يد الشرطة تظاهرة رفع شعاراتمسدس ذخيرة طالب عربي شرقي القدس مؤسسة تربوية علاجية تفتيش مصادرة الشرطة كفركنا تظاهرة شعارات رفع نصرة الاقصى القدس العشرات علي سلام رئيس اعتقالات الناصرة عملية اطلاق نار مقر قيادة الشرطة القطرية اصابات منفذ عملية اصابات شرطة اسعاف وعاء ماء كبير رهط مدينة وفاة الطفل غرق قصي ابو مديغم مدينة مستشفى سوروكا اطلاق نار مدير مدرسة ابن سينا ام الفحم سيارة الشرطة تحقق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com