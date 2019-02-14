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إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في نتسيرت عيليت



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جاء في بيان صادر من بلدية الناصره العليا على لسان الناطق الرسمي باسم البلديه باللغه العربيه-هلال بشتاوي :" في هذا الأسبوع ، تم إطلاق مجموعه أخرى من المشاريع في برنامج التنمية والتطوير في الناصرة العليا. وتشمل ألقائمة حدائق موسيقية ، العاب نفخ ، ملاعب ، مسارات للدراجات الهوائية ، وتطوير ممشى تشرشل.   لا تتوقّف الناصرة العليا عن التطوير بل تزيد من معدل الزخم التنموي والبناء والتجديد الحضاري للبلدة. تقوم البلدية بتنفيذ سلسلة من مشاريع استثماريه غير مسبوقة بتكلفة عشرات الملايين من الشواقل. في يوم الأحد المنصرم ، تم تقديم المشاريع في اجتماع لكبار موظفي البلدية المختصين من الإدارة الهندسية ، والإدارة الفنية والمجلس البلدي.


  وبدورها اعلنت مهندسة المدينة (سفيتلانا جرمان) أنه فور الانتهاء من بناء موقف السيارات في حديقة البلديه الجديدة ، سيتم الانتقال الى مرحلة إنشاء القبه الفلكيه وزاوية حديقة الحيوان. 

 بالإضافة إلى ذلك ، تم طرح مشاريع عده منها مشروع تطوير التنقل على شارع أرييل شارون ، وذلك بعد الانتهاء من العمل في مواقع مركزيه في المدينة وهم رحوفوت وتيروش وداليا.  

كما و تم تقديم مشروع واسع النطاق في الاجتماع حيث قامت البلدية بإعداد 144 مدفنا جديدا في المقبرة وكما صرحت البلديه ردا على ذلك انه" بعد سنوات عديدة من الضائقة الشديدة في المقبرة تم توسيع المسطح للمقبرة وفقا للاحتياجات المطلوبة " 

تهدف المشاريع التي تقوم بها البلدية الى تحسين حياة السكان ورفع مستوى رفاهيتهم ، بما يتماشى مع الاجيال المختلفة ، مع التركيز على شريحة الأطفال والشباب.  

 على سبيل المثال ، تمت الموافقة على ميزانيات خاصة هذا الأسبوع لإنشاء حدائق موسيقية ، وملاعب بمساعدة وزارة تطوير النقب والجليل. بالإضافة إلى ذلك ، تمت الموافقة على مشروع تطوير الملعب البلدي (جرين) من قبل وزارة الثقافة والرياضة. 


وكما تمت الموافقة على ترميم مبنيين إضافيين كجزء من مشروع ترميم الاحياء القديمه من قبل وزارة البناء والإسكان. 

وكما صرحت البلدية إن الاستثمار في الجولة الجديدة من المشاريع يصل إلى أكثر من 30 مليون شيكل. 

ومن المشاريع المطروحة ايضا على طاولة البلدية:

 طريق خاص لركوب الدراجات في حي هار يونا ، وتطوير منتزه تشرشل ، وتركيب الألواح الشمسية على أسطح أربعة مبان إضافية واستكمال تجريبي لتركيب 100 من حاويات القمامة المتطورة اذ تتواجد الحاويات داخل الارض مما يساعد في المحافظه على بيئة افضل في مشروع مشترك مع وزارة الداخلية ووزارة البيئة 

وكما اضاف رئيس بلدية الناصره العليا السيد رونين بلوت الذي بدوره يراقب عن كثب تنفيذ جميع المشاريع التنموية في البلده ان هنالك ثوره من التجديدات والتطوير تسير على قدم وساق وانه في أقل من ثلاث سنوات ، مرت الناصرة العليا تغييرا جذريا في جميع مجالات الحياة  " ، مشيرا إلى أن إجمالي استثمارات المشاريع في برنامج التطوير والبناء قد وصلت الى مئات الملايين من الشواقل.  




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