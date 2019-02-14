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تطبيق برنامج تجريبي خاص بالطلاب الموهوبين " الموهوب في صفّه "



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17,000 طالبا موهوبا يتعلّمون في جهاز التّربية ، %80 منهم يستفيدون  من خلال يوم اثراء مركّز في مراكز الموهوبين المختلفة  وفي بقيّة أيّام الأسبوع يتعلّمون في الصّف العادي .


وزارة التّربية ستبدأ بتطبيق برنامجا خاصّا بالطلاب الموهوبين "الموهوب في صفّه "من خلال توفير  بيئة تعليميّة ملاءمة للطلاب الموهوبين في الصّف التّعليمي العادي .


هؤلاء الطلاب  هم بحاجة لدعم ومرافقة وارشاد في مراكز الموهوبين وفي الصّف التّعليمي العادي  وبناء على ذلك فقد أقمنا قسما جديدا في قسم الموهوبين في وزارة التّربية  تقوم بتحديد احتياجات الطلاب الموهوبين  وتوفيرها لهم  وفي هذا العام  نطبّق هذا البرنامج التّجريبي في 16 مركزا  في جميع أنحاء البلاد .


قمنا بعدّة خطوات ومنها : تعيّين مركّزا للدّمج  الطلاب في المدرسة يعمل بالتّنسيق  بين المدرسة ومركز الموهوبين ـ ادخال تعليم متعدّد المجالات بهدف تعميق المعرفة كذلك المبادرة لاستكمالات للمعلّمين بموضوع ملاءمة البيئة التّعليميّة للطلاب .


معطيات عامّة :

نسبة الطلاب الموهوبين : %3-%1 ، نسبة الطلاب المتفوقين  8%-%4  ونسبة الطلاب  المتفوّقين في المدارس بحسب توصية المدارس  %20-%9 .


في السّنوات القادمة  سييتم زيادة عدد الطلاب المتفوّقين من 17 ألف طالب هذا العام ليصل ل- 18,200 الثلاث سنوات القادمة .


يتعلّم  الطلاب الموهوبون والمتفوّقون في عدّة أطر منها : المتفوّقون في مراكز الاثراء: 12,668 طالبا ، برنامج أميريم 33,868 طالبا ،  الأكاديميا في المرحلة الثّانويّة  1,169 طالبا ،  برنامج كدم عتيديم 15,604 طالبا ،  برنامج التّربية للقمم  2,348 طالبا ،  برنامج نحشون 4,866 طالبا ،  حلم- التخنيون 279 طالبا ،  متفوّقو المجتمع الأثيوبي 1,852 طالبا ،  الرّوح الجديدة 74 طالبا ، متفوّقة البلدات : 2,905 طالبا ، متفوّقو عنقوط الشّمال 3,328 طالبا وبرنامج " أوديسا " 478 طالبا .


يركّز عمل الموهوبين في الوزارة مناحيم ندلر .




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