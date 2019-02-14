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اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة ام الفحم في ملابسات اطلاق نار قرب مدخل مدرسة اعدادية في مدينة ام الفحم اليوم الاخميس .



وافيد ان الشرطة تلقت بلاغا عن شجار واطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم وتم استنفار قوات من الشرطة الى المكان والتي بارشت التحقيق .

وانتهى الحادث دون اصابات تذكر .
اطلاق نار قرب مدخل مدرسة بام الفحم دون اصابات




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