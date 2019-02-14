أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الخميس، أن المشاركين في مؤتمر وارسو اتفقوا على أن إيران تشكل "أكبر تهديد" في الشرق الأوسط.

وقال بنس إن النظام الإيراني "أكبر ممول للإرهاب في العالم"، ويمثل أكبر تهديد للسلم والأمن في الشرق الأوسط.ودعا نائب الرئيس الأميركي "الحلفاء الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران"، قائلا إن النظام في طهران يواصل سعيه للحصول على أسلحة دمار "ولن نسمح له بذلك".وأضاف بنس أن ميليشيات الحوثي في اليمن تنشر "الفوضى في المنطقة باستخدام الصواريخ الإيرانية"، مؤكدا أن النظام الإيراني يسلح الميليشيات في المنطقة ويقمع حرية شعبه.وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعا عند افتتاح مؤتمر وارسو، الذي شاركت فيه أكثر من 60 دولة، إلى "عهد جديد من التعاون" في مواجهة التحديات بالشرق الأوسط، وقال إنه ليس بوسع أي دولة أن تبقى على الحياد.